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27 сентября • обновлено в 18:55
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Старт сезона! "Днепр" — "Харьковские соколы": анонс матча Суперлиги Пари-Матч

2.1т Читать материал на украинском

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч в пятницу, 27 сентября, состоится матч-открытие нового розыгрыша чемпионата.

В Днепре одноименная команда, которая уже завоевала Суперкубок-2019, примет дебютанта элитного дивизиона – "Харьковские соколы".

19:00. Днепр, СК "Шинник". БК "Днепр" – БК "Харьковские соколы", трансляция – XSPORT, официальный сайт ФБУ, страница ФБУ в социальной сети Facebook, купить билеты

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Днепряне позитивно начали сезон, одолев в двухматчевом противостоянии за Суперкубок страны южненский "Химик". Команда Дениса Журавлева в межсезонье потеряла одного из своих лидеров Александра Мишулу, однако приход Иссуфа Санон призван решить проблему разыгрывающего.

В свою очередь новичок Суперлиги Пари-Матч во главе с опытным тренером Владимиром Ковалем буквально накануне старта в чемпионате шокировал своих поклонников новостью об уходе американца Деонте Бертона. Защитник покинул Харьков по семейным обстоятельствам.

Разумеется, фаворитом встречи считаются хозяева, однако "соколы" твердо намерены дать бой сопернику.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Киев-Баскет" в драматичном матче проиграл лишь в три очка испанском "Бургосу" в первой игре второй квалификации Лиги чемпионов.

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Тема
Суперлига
Место
Украина Днепр
Тег
БК Днепр
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