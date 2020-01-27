Стали известны первые детали расследования смерти Коби Брайанта

Появились первые детали расследования крушения вертолета, которое привело к смерти легендарного бакетболиста "Лейкерс" Коби Брайанта и еще восьми человек.

По информации агентства SportBox перед падением вертолет начал резко набирать высоту. Перед катастрофой пилот сообщил авиадиспетчерам, что хочет набрать высоту, чтобы преодолеть слой высокой облачности.

Пожарные машины на месте крушения вертолета, в котором погиб Коби Брайант Los Angeles Times

В воскресенье, 26 января, в 9:06 по местному времени (19:06 по Киеву) частный вертолет баскетболиста вылетел из аэропорта имени Джона Уэйна, а первое сообщение о его крушении появилось в службе 911 в 9:47.

За несколько минут до трагедии диспетчер призвал пилота набрать высоту, поскольку вертолет находился "слишком низко для отслеживания полета". Из-за густого утреннего тумана пилоту необходима была помощь с земли. Он был предупрежден о недостаточной видимости в районе Бербанка, который находится в северном пригороде Лос-Анджелеса, и получил разрешение на движение по указанному маршруту. Вертолет проследовал на север вдоль федеральной трассы №5, а затем повернул на запад вдоль шоссе Вентура.

Около 9:40 пилот повернул на юго-восток и набрал высоту более 600 метров над уровнем моря, после чего вертолет начал падать, ударившись о горный склон на отметке в 420 метров. Скорость воздушного судна в этот момент составляла около 300 км/час, а вертикальная скорость падения – 20 м/с.

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