"Штраф на тысячи долларов": звезда украинского баскетбола вспомнил о жаркой встрече с Коби Брайантом

26 января стал "черным днем" в истории баскетбола, когда в результате авиакатастрофы мир потерял одного из лучших баскетболистов в истории - американца Коби Брайанта.

Еще во времена своей карьеры Брайант стал живой легендой НБА, что также могли прочувствовать и украинские баскетболисты. Один из них - центровой Кирилл Фесенко, в начале 2000-х поигравший в НБА за "Юта Джаз" и много раз выходивший против Брайанта на паркет. В одной из таких встреч Коби едва не бросился на Фесенко после очередного фола, а Кирилл получил урок на всю жизнь.

OBOZREVATEL попросил Кирилла Фесенко вспомнить те славные деньки его карьеры и поделиться своими впечатлениями о погибшем Коби Брайанте.

Кирилл Фесенко не раз прочувствовал на себе уровень Коби Брайанта

- Проснувшись сегодня, словили себя на мысли, что теперь баскетбол уже без вовсе Коби Брайанта?

- О подобном вообще не задумываешься, пока это не произойдет. Баскетбол без Коби Брайанта очень сложно представить. В последние годы баскетбольные легенды очень хорошо относятся к своему здоровью, и даже 72-летний Карим Адбул-Джабар, который ставил свои рекорды еще в 80-х, сейчас в здравии и поучает молодых. А тут человек среднего возраста, который еще вчера был у всех на устах, и вдруг его не стало… Поэтому это так сложно воспринимается.

Конечно, жизнь не заканчивается, и надо жить дальше. Но когда просыпаешься на следующий день и понимаешь, что в баскетболе уже вообще нет Коби Брайанта, это ощущается. Словами это тяжело передать, но ощущение, будто что-то надломилось.

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- Какие были первые впечатления от Коби, когда увидели его в живую, или когда вышли на паркет против него?

- На игру с "Лейкерс" вместе с Коби как раз пришелся мой дебют в НБА. Конечно, я помню те моменты первых встреч на площадке и в целом, ведь многие годы в детстве следил за "Лейкерс". Не секрет, что я большой фанат Шакила О’Нила, и то, что они вытворяли в паре с Коби, - это отдельная фантастическая история, заслуживающая отдельного разговора.

Да, на паркете против Коби играть было вовсе невесело. В игре мысленно анализируешь ситуацию, защищаясь против него, и уже начинаешь довольствоваться собой, мол, "я заставил Брайанта взять самый неудобный бросок". А он берет этот бросок, даже самый неудобный в мире, и забивает! И не один раз, а постоянно! Поэтому на поле против него было очень сложно. Во времена игры в "Юта Джаз" мы трижды встречались с "Лейкерс" в плей-офф, и они трижды нас выбивали.

- Какой эпизод, связанный с Коби, остался самым памятным для вас?

- Тот самый матч с "Лейкерс", после которого на YouTube появилось самое популярное видео с моей фамилией, когда я фолил на нем. Трижды и грубо, наверное, слишком грубо.

Помню, я почему-то решил для себя - если Коби будет проходить меня, стану жестко фолить его. Ну и сразу на площадке приступил к реализации своего плана… В итоге я хоть и нарушал, но Коби все-равно отгрузил нам порядка 36 очков и выиграл тот матч. А вдобавок ко всему я остался с техническим замечанием, когда не сдержался и кинул мяч в сторону Брайанта, когда он еще был на паркете. За что в итоге был оштрафован на 3 или 2 тыс. долларов, точно не помню уже. Опыт на всю жизнь.

В одном из фолов я хоть и неумышленно, но коленом попал ему во внешнюю сторону бедра. Очень болезненное повреждение, после которого, как я был уверен, Коби уже не поднимется. Но прошел тайм-аут, Брайант чуть похромал и вернулся не то, что полностью "живым", но и как будто свежим. После этого я понял, что это реально особенный игрок.

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Кстати, именно после того я стал интересоваться, как Коби готовит себя к играм и как занимается своим телом. Оказывается, он приходил в зал за 3,5-4 часа до игры и оставался еще на 1,5 часа после. За это время он выполнял очень большую подготовку - растяжки, разнообразные упражнения, и даже медитации! Это был невероятный профессионал и человек своего дела.

- Коби Брайант действительно воспринимался в США, как "живая легенда", даже до окончания карьеры?

- Да, он довольно рано заслужил такой статус, и заслужил весьма справедливо. Коби Брайант реально был одним из лучших в истории, и подобные разговоры на эту тему - нормальное явление. Болельщикам нравятся подобные темы, кто лучше и чтобы было бы, если бы…

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