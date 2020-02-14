Сборная Украины по баскетболу проведет открытую тренировку

Во вторник, 18 февраля, национальная сборная Украины приглашает представителей средств массовой информации на медиа-день по случаю начала квалификации Евробаскета-2021.

В 10:00 утра в конференц-зале киевского Дворца спорта (пл. Спортивная, 1) состоится пресс-конференция с участием главного тренера сборной Украины Айнарс Багатскиса, президента ФБУ Михаила Бродского, а также игроков сборной Украины, после чего участники пресс-конференции смогут посетить на открытую тренировку сборной.

Напомним, что в воскресенье, 16 февраля, в Киеве начинаются подготовительные сборы сборной Украины к матчам первого окна отбора на Евробаскет-2021.

ФБУ

Команда Багатскиса 19 февраля отправится в город Грац, где на следующий день сыграет первый поединок с национальной командой Австрии, а 21 февраля прибудет в Запорожье. Здесь в ДС "Юность" 23 февраля состоится поединок против сборной Венгрии. Купить билеты можно по сайте esport.in.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен расширенный состав сборной Украины на старт отбора Евробаскета-2021.

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