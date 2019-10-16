Сборная Украины по баскетболу 3х3 драматично вышла в полуфинал Пляжных игр

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 победила команду Аргентины в четвертьфинале Всемирных пляжных игр, которые проходят в Дохе. Счет встречи 21:20.

В течение всего игрового времени команды сражались в равной драматичной борьбе. В начале встречи наших ребятам пришлось догонять соперников, которые вышли вперед благодаря дальним попаданием.

Уже на последних секундах, когда украинцы вырывались вперед, аргентинцы сравняли счет – 20:20. И решающая атака удалась именно нашей команде.

В полуфинале сборная Украины играет против Бразилии. Начало в 18:40. В четвертьфинале бразильцы победили словенцев – 18:10.

Всемирные пляжные игры

Баскетбол 3х3. мужчины

1/4 финала

Доха. 15:45

Украина – Аргентина - 21:20

Украина: Алтухов 6, Стародуб 7, Кабацюра 5, Чесак 3.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 сентября мужская сборная Украины по баскетболу U-23 победила команду Белоруссии в матче за третье место финального этапа Лиги наций 3х3 – 18:16.

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