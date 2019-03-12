СБЛУ Таскомбанк: в дивизионе Запад состоятся финальные матчи

Во Львове 12-13 марта состоятся финальные поединки дивизиона Запад Студенческой баскетбольной лиги Украины Таскомбанк. В соревнованиях примут участие команды четырех областей: Волынской, Ривненской, Ивано-Франковской и Львовской.

После матчей в дивизионе Запад-2 право играть в полуфинале Запада получили Восточноевропейский национальный университет (ВНУ) из Луцка и Национальный университет водного хозяйства (НУВХП) из Ривного, который завоевал право на участие в закрутке между тремя командами, обыграв Каменец-Подольский национальный университет .

В дивизионе Запад-1 первое место заняла Львовская Политехника, которая одолела Ивано-Франковский колледж физического воспитания.

СБЛУ ТАСКОМБАНК

дивизион Запад

12 марта 1/2 финала

12:00 НУВХП (Ривне) - НУ Львовская Политехника

14:00 ВНУ (Луцк) - ФВНУФВВИСУ (Ивано-Франковск)

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!