Результаты Суперлиги Пари-Матч 20 марта

Состоялись предпоследние поединки регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч. В первом из них "Киев-Баскет" в непростом матче одолел "Днепр" со счетом 85:77.

Команде Евгения Мурзина не терпелось взять реванш у днепрян за поражение в полуфинале Кубка Украины. Огромное количество борьбы в поединке сказалось на счете. Столичная команда большую часть времени владела небольшим преимуществом, а вице-чемпион Украины, включаясь в борьбу, несколько раз выходил в лидеры.

Киев-Баскет - Днепр ФБУ

В перерыве наставник киевлян Евгений Мурзин нашел нужные слова, чтобы замотивировать свою команду. В третьей четверти "Киев-Баскет" начал действовать активнее и впервые в игре сделал разницу двухзначной, правда, "Днепр" тут же включился в борьбу и отставание сократил.

В заключительной десятиминутке гости существенно прибавили и сумели сравнять счет, но киевляне не позволили сопернику выйти вперед, тут же нарастив комфортное преимущество. В итоге столичная команда, держа руку на пульсе, уверенно довела встречу до своей победы.

"Киев-Баскет" — "Днепр" 85:77 (22:22, 23:19, 22:20, 18:16) "Киев-Баскет": Горобченко (12 + 6 подборов + 5 передач), Луценко (8), Крутоус (14), Нванкво (0 + 2 подбора), Сандул (10 + 4 подбора) — старт; Петров (14 + 6 подборов), Крик (4), Носков (9), Челован (8), Латкович (6 + 6 передач).

"Днепр": Мишула (16 + 5 передач), Вильховецкий (4), Закурдаев (10), Тимофеенко (13 + 6 подборов), Натяжко (2)— старт; Фесенко (4 + 5 подборов), Кушниров, Ревзин (11), Сизов (3 + 4 передачи), Глебов (6 + 4 подбора), Шундель (6 + 4 передачи), Кожемякин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в невероятном драматичном поединке "Одесса" вырвала победу у "Черкаських Мавп". Встреча Суперлиги Пари-Матч в УСК "Одесса" завершилась со счетом 88:85.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!