Реванш "Днепра": анонс полуфинала Суперлиги Пари-Матч

Днепровский "Днепр" в четвертом поединке полуфинальной серии чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч примет дома южненский "Химик". Встреча до трех побед пройдет на паркете СК "Шинник".

"Днепр" — "Химик"

Счет в серии — 1:2

Днепр, СК "Шинник", 14:00

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Первый финалист украинского баскетбольного сезона уже известен, а вот в серии "Химика" с "Днепром" до развязки, похоже, ещё очень и очень далеко. Потерпев два поражения на выезде и лишив себя права на ошибку, в родном зале "речники" сделали мощнейшую заявку на продолжение борьбы за золото, оформив сумасшедший рывок 25:0 уже в стартовой четверти и продемонстрировав, что списывать команду Дениса Журавлева со счетов нельзя ни в коем случае.

На четвертый поединок уже ставшего классическим противостояния хозяева совершенно точно выйдут с тем же настроем - располагая по-настоящему звёздным по украинским меркам составом, в Днепре и думать не хотят о возможном участии в бронзовой серии. Но теперь "Химик", разбитый в пух и прах за стартовые десять минут третьего матча, должен быть к этому натиску готов. И именно реакция команды Виталия Степановского на приключившееся с ней в минувший четверг фиаско станет определяющей в серии.

Южненцы банально не могут позволить себе отдать ещё одну встречу фактически без борьбы - в таком случае Днепр получит мощное психологическое преимущество. И попробуй потом останови поймавших кураж Александра Мишулу с партнёрами в гипотетическом пятом матче, пусть и в своём зале. "Речники" же именно этого и добиваются: на длинной дистанции обязательно должно сказаться их преимущество в глубине и качестве состава, крыть которое постепенно устающему Химику, по сути, и нечем.

Напомним, что первый матч полуфинальной серии завершился сенсационной победой "Химика" (95:85). Во втором поединке баскетболисты из Южного в дополнительное время также обыграли "Днепр" (92:86).

Первая домашняя игра для "Днепра" завершилась разгромной победой - 90:53.

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