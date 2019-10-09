"Днепр" вышел в Кубок Европы ФИБА

Баскетбольный клуб "Днепр" победил белорусский "Борисфен" в ответном матче финала квалификации Кубке Европы ФИБА и вышел в основной турнир.

Поединок на паркете днепровского СК "Шинник" завершился со счетом 81:71.

После разгромной победы в первой игре в Могилеве (101:76), ответный матч превратился в формальность. Несмотря даже на расслабленность украинских баскетболистов, они смогли победить и дома.

Днепр (Украина) – Борисфен (Беларусь) – 81:71 (24:15, 13:15, 25:15, 19:26)

Днепр: Дугат (5 + 6 подборов + 6 передач), Закурдаев (15), Глебов (10), Чумаков (6 + 9 подборов), Тимофеенко (9) – старт; Шундель (11), Дубоненко (4), Корниенко (6 + 17 подборов + 4 блок-шота), Бондарчук, Санон (12 – 4 потери), Сизов (3), Коломойский

Борисфен: Старр (21 + 9 подборов + 6 передач + 4 перехвата + 2 блок-шота), Девин Джонсон (15 + 4 перехвата – 4 передачи), Дуду (7), Пастухов (9), Эдуэй (14 + 2 блок-шота) – старт; Эрнандес (5 + 8 подборов), Секушенко, Татур, Корж, Мальков, Харкевич

Днепр - Борисфен ФИБА

Днепр - Борисфен ФИБА

Днепр - Борисфен ФИБА

Днепр - Борисфен ФИБА

Днепр - Борисфен ФИБА

Днепр - Борисфен ФИБА

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно "Киев-Баскет" проиграл испанскому "Бургосу" и вылетел из Лиги чемпионов ФИБА. Киевляне также примут участие в Кубке Европы ФИБА, где сыграют в одной группе с "Днепром".

Кроме двух украинских команд в квартете F белорусский "Цмоки-Минск" и болгарский "Левски". Старт сезона запланирован на 23 октября. В первом туре "Днепр" в столичном Дворце спорта сыграет именно против "Киев-Баскета".

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