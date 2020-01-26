Появилось первое видео с места гибели Коби Брайанта

Появилось первое видео и фото авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелеса, Калифорния, США), в которой разбился легендарный баскетболист Коби Брайант.
На борту воздушного судна находились пятеро человек, никто из них не выжил.
Место гибели Коби Брайанта
TMZ
Место гибели Коби Брайанта
TMZ
Место гибели Коби Брайанта
TMZ
Место гибели Коби Брайанта
TMZ
Место гибели Коби Брайанта
TMZ
Место гибели Коби Брайанта
TMZ
Как сообщал OBOZREVATEL, год назад в дорожно-транспортном происшествии на автодороге Луцк — Ковель, вблизи села Свидники Ковельского района, разбился украинский баскетболист Андрей Романица.
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