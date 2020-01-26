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26 января • обновлено в 22:28
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Появилось первое видео с места гибели Коби Брайанта

1.7т
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Появилось первое видео и фото авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелеса, Калифорния, США), в которой разбился легендарный баскетболист Коби Брайант.

На борту воздушного судна находились пятеро человек, никто из них не выжил.

Место гибели Коби Брайанта

Место гибели Коби Брайанта

TMZ

Место гибели Коби Брайанта

Место гибели Коби Брайанта

TMZ

Место гибели Коби Брайанта

Место гибели Коби Брайанта

TMZ

Место гибели Коби Брайанта

Место гибели Коби Брайанта

TMZ

Место гибели Коби Брайанта

Место гибели Коби Брайанта

TMZ

Место гибели Коби Брайанта

Место гибели Коби Брайанта

TMZ

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Легенда НБА Коби Брайант устроил сумасшествие в последнем матче в карьере

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад в дорожно-транспортном происшествии на автодороге Луцк — Ковель, вблизи села Свидники Ковельского района, разбился украинский баскетболист Андрей Романица.

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Автор
Максим Богданов
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