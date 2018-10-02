Помог победить: Алексей Лэнь дебютировал за "Атланту Хоукс"

Центровой сборной Украины и клуба "Атланта Хоукс" Алексей Лэнь дебютировал за свою новую команду в предсезонном матче против клуба "Нью-Орлеан Пеликанс".

Украинец вышел на паркет в стартовой пятерке и в общей сложности провел на площадке чуть больше 14 минут, тем самым внеся свой вклад в победу "Атланты" - 116:102. За это время он набрал 3 очка, сделал 8 подборов, одну передачу и 4 блок-шота.

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