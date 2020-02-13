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13 февраля • обновлено в 16:23
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"Поехать и получить": украинец Михайлюк высказался об участии в Матче восходящих звезд

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Баскетболист "Детройта", ставший вторым в истории украинцем, который примет участие в звездном уикенде НБА, Святослав Михайлюк рассказал о подготовке к событию.

"Пока не получал никаких советов от партнеров по команде. Мне кажется, что нужно просто поехать туда и получить удовольствие от участия в таком мероприятии. Пребывание там рядом со всеми звездами – огромная честь для меня", – заявил Михайлюк в интервью агентству Detroit News.

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, также рассказал о травме правого бедра, из-за которой он пропустил пять матчей регулярного сезона.

"Все в порядке. Такие вещи случаются в баскетболе. Я очень рад, что восстановление не заняло много времени. У меня было совсем незначительное повреждение. Мне кажется, что небольшой отдых пошел мне на пользу", – добавил украинец.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк отметил свое возвращение после травмы результативным матчем против "Орландо".

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Тема
НБА
Персона
Святослав Михайлюк
Тег
Детройт Пистонс
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