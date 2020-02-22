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22 февраля • обновлено в 12:13
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Отбор на Евробаскет-2021: Агафонов сделал прогноз на матч Украина - Венгрия

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Центровой венгерского клуба "Залакерамия ЗТЕ", а также экс-баскетболист сборной Украины Андрей Агафонов поделился своими мыслями о предстоящем матче отбора к Евробаскетe-2021 против Венгрии.

"Дома мы должны их побеждать. Я думаю наши победят Венгрию в 7-10 очков, чтобы был хоть какой-то запас. Конечно, лучше 10+, но это уже как игра пойдет. Может же быть такое, что ребята просто не будут попадать, а соперник будет, здесь не предвидишь. Многие говорят, что это игра за первое место, но Украине еще играть в гостях у венгров и словенцев", - цитирует Агафонова пресс-служба ФБУ.

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Появилось яркое промо матча Украина – Венгрия в отборе Евробаскета

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Украина - Венгрия будет принимать ПС Юность в Запорожье 23 февраля в 18:00. Купить билет на матч можно по этой ссылке. Транслировать поединок в прямом эфире будет телеканал XSPORT.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Евробаскет-2021
Место
Украина Запорожье
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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