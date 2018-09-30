Определился обладатель Суперкубка Украины по баскетболу

Баскетбольный клуб "Днепр" выиграл Суперкубок Украины по баскетболу. В воскресенье, 30 сентября, обладатель Кубка страны обыграл "Черкаськи Мавпы" (80:75), и по сумме двух матчей завоевал престижнейший трофей.

После серьезного поражения в первом поединке (76:101) подопечным Максима Михельсона необходимо было совершать чудо. Первые три четверти на площадке шла равная борьба, где ни одна из команд не собиралась уступать в скоростях и точности.

Суперкубок Украины по баскетболу

Лишь в заключительной десятиминутке физическое превосходство "Днепра" стало более явным. Рывок 18:8 принес хозяевам вторую победу и вожделенный титул.

Суперкубок Украины по баскетболу

"Днепр" – "Черкаськи Мавпы" – 80:75 (17:19, 21:20, 17:20, 25:16)

Днепр: Мишула (16 + 5 подборов + 5 передач), Закурдаев (10 + 6 подборов), Ревзин (15 + 9 подборов), Тимофеенко (19 + 5 перехватов), Кушниров (4 + 5 подборов) – старт; Вильховецкий, Шундель (9), Натяжко (3), В. Прокопенко (3 + 6 подборов), Сизов (1)

Черкаськи Мавпы: Б. Янг (5 + 5 подборов + 4 передачи – 4 потери), Кольченко (4), Конев (6 + 5 подборов), Липовцев (6), Скапинцев (2) – старт; Кокли (27 + 10 подборов), Чумаков (7), Артамонов (3 + 6 передач), И. Ткаченко (2), Кобец (13)

Напомним, что в первом раунде квалификации Кубка Европы ФИБАчеркасщане прошли норвежский "Кьонгсберг", а днепряне "Лаврио" из Греции.