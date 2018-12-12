Определился календарь украинок на Евробаскете-2019

Стали известны даты матчей женской сборной Украины по баскетболу на Евробаскете-2019. Первенство континента пройдет с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии.

По итогам жеребьевки наша команда попала в группу А. Стартуют украинки матчем против соперниц в квалификации – сборной Испании 27 июня. На следующий день наша команда встретится с хозяйкой турнира - Латвией. 30 июня в заключительном поединке группы Украина сразится с Великобританией. Все три встречи нашей команды пройдут в Риге.

FIBA

Напомним, что в квалификации чемпионата Европы-2019 Украина одержала победу в четырех из шести матчей. Оба поражения "желто-синим" нанесли действующие победители первенства континента - испанки.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Горан Бошкович прокомментировал результаты жеребьевки чемпионата Европы-2019.