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21 января • обновлено в 19:12
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Одноклубник Лэня завершит карьеру в НБА из-за страшной травмы

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Американский баскетболист, форвард "Атланты" Чендлер Парсонс попал в аварию и получил травмы, которые могут быть несовместимы с дальнейшим продолжением карьеры в НБА.

Чендлер Парсонс

Чендлер Парсонс

si.com

Автомобильная авария с участием баскетболиста произошла 15 января. Юридическая компания Morgan & Morgan, представляющая интересы Парсонса, заявила, что спортсмен получил серьезные повреждения, которые могут помешать ему продолжить карьеру. Речь идет о черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. Виновник аварии задержан и уже сознался в том, что находился за рулем в нетрезвом состоянии.

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В 2016 году Парсонс подписал четырехлетний контракт с "Мемфис Гризлис", а летом 2019-го в результате обмена перешел в "Атланту", за которую выступает украинец Алексей Лэнь. В нынешнем регулярном чемпионате Парсонс принял участие лишь в 5 матчах за "Хоукс".

Как сообщал OBOZREVATEL, баскетболист "Филадельфии" Джоэл Эмбиид получил очень неприятную травму пальца руки в матче НБА.

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Автор
Денис Карпов
Тема
НБА
Персона
Алексей Лэнь
Место
США
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