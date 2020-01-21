Одноклубник Лэня завершит карьеру в НБА из-за страшной травмы

Американский баскетболист, форвард "Атланты" Чендлер Парсонс попал в аварию и получил травмы, которые могут быть несовместимы с дальнейшим продолжением карьеры в НБА.

Чендлер Парсонс si.com

Автомобильная авария с участием баскетболиста произошла 15 января. Юридическая компания Morgan & Morgan, представляющая интересы Парсонса, заявила, что спортсмен получил серьезные повреждения, которые могут помешать ему продолжить карьеру. Речь идет о черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. Виновник аварии задержан и уже сознался в том, что находился за рулем в нетрезвом состоянии.

В 2016 году Парсонс подписал четырехлетний контракт с "Мемфис Гризлис", а летом 2019-го в результате обмена перешел в "Атланту", за которую выступает украинец Алексей Лэнь. В нынешнем регулярном чемпионате Парсонс принял участие лишь в 5 матчах за "Хоукс".

Как сообщал OBOZREVATEL, баскетболист "Филадельфии" Джоэл Эмбиид получил очень неприятную травму пальца руки в матче НБА.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!