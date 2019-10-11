Новичок Суперлиги Пари-Матч установил невероятное достижение

БК "Прометей" добыл третью подряд победу в Суперлиге Пари-Матч, переиграв на выезде "Харьковских Соколов" в битве новичков элитного баскетбольного дивизиона.

Команда Карлиса Муйжниекса блестяще начала сезон, выиграв все свои игры. Встреча в "первой столицы" завершилась в пользу хозяев площадки – 81:70.

Игра началась с рывка 2:8 от гостей из Камянского. "Соколам" еще в первой четверти удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед. После первого перерыва "Прометей" совершил камбэк и имел преимущество вплоть до середины третьей четверти.

Лидер "Прометея" Ренди Кулпеппер ФБУ

После этого вперед вырвались уже хозяева. Их максимальный отрыв составил девять пунктов незадолго до старта решающей 109-минутки.

В четвертой четверти на площадки начались качели. Удачливее оказались гости, который выгрызли победу, причем сделали это с комфортной разницей в 11 очков.

"Харьковские Соколы" – "Прометей" – 70:81 (18:18, 15:18, 24:19, 13:26)

"Соколы": Бояркин (7 + 4 передачи), Джамар (16 + 7 подборов), Джексон (12 + 10 подборов), Тарасенко (8 + 5 передач), Тиг (16 + 7 подборов) — старт; Тихонов (2), Липовцев, Козлов, Жалис (9 + 4 подбора).

"Прометей": Лукашов (9 + 7 подборов + 8 передач), Кулпеппер (24 + 6 подборов), Месяц, Конате (4), Майерс (14 + 8 подборов + 3 перехвата) — старт; Мальчевский (3), Антипов, Сидоров (13), Трент (5), Миллер (9).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне действующий чемпион Суперлиги Пари-Матч "Химик" добыл победу над "Киев-Баскетом".

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