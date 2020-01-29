Не хватило 10 метров: обнародованы детали гибели Коби Брайанта

Вертолету, на котором 26 января погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, не хватило буквально считанных метров высоты для того, чтобы избежать катастрофы.
Об этом сообщили в Национальном совете по безопасности на транспорте США (NTSB), подводя первые итоги расследования, пишет CNN.
место крушения вертолета Коби Брайанта
NTSB
По словам представителя организации Дженнифер Хоменди, вертолет врезался в склон горы на высокой скорости, что привело к большой площади разброса обломков. "Мы знаем, что скорость снижения составляла 2000 футов (700 метров) в минуту. Поэтому удар был невероятно мощным. Это очень неестественная скорость снижения. Вертолет ударился в гору на высоте 1085 футов (300 метров), на 20-30 футов (7-10 метров) ниже вершины", – рассказала Хоменди.
место крушения вертолета Коби Брайанта
NTSB
место крушения вертолета Коби Брайанта
NTSB
Отметим, что с места катастрофы уже извлечены тела всех девяти жертв. Обломки вертолета Коби Брайанта так же были направлены на экспертизу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором запечатлено падение вертолета легенды НБА.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния, США), в которой разбился Брайант.
В гибели спортсмена нашли мистические совпадения, а в сети нашли якобы предсказание его смерти в катастрофе.
Также была опубликована запись переговоров диспетчера с пилотом погибшего вертолета.
Кроме того, стало известно о подвиге пилота, который сумел отвести аппарат от города.
Позже было опубликовано видео вертолета Коби Брайанта за полчаса до катастрофы.
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