Главная Новости
29 января • обновлено в 14:44
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

Не хватило 10 метров: обнародованы детали гибели Коби Брайанта

Читать материал на украинском

Вертолету, на котором 26 января погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, не хватило буквально считанных метров высоты для того, чтобы избежать катастрофы.

Об этом сообщили в Национальном совете по безопасности на транспорте США (NTSB), подводя первые итоги расследования, пишет CNN.

место крушения вертолета Коби Брайанта

место крушения вертолета Коби Брайанта

NTSB

Новости
Чудовищные последствия: появились новые жуткие фото с места крушения вертолета Коби Брайанта

По словам представителя организации Дженнифер Хоменди, вертолет врезался в склон горы на высокой скорости, что привело к большой площади разброса обломков. "Мы знаем, что скорость снижения составляла 2000 футов (700 метров) в минуту. Поэтому удар был невероятно мощным. Это очень неестественная скорость снижения. Вертолет ударился в гору на высоте 1085 футов (300 метров), на 20-30 футов (7-10 метров) ниже вершины", – рассказала Хоменди.

место крушения вертолета Коби Брайанта

место крушения вертолета Коби Брайанта

NTSB

место крушения вертолета Коби Брайанта

место крушения вертолета Коби Брайанта

NTSB

Отметим, что с места катастрофы уже извлечены тела всех девяти жертв. Обломки вертолета Коби Брайанта так же были направлены на экспертизу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Гибель Коби Брайанта" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Гибель Коби Брайанта
Персона
Коби Брайант
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги