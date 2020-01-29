Не хватило 10 метров: обнародованы детали гибели Коби Брайанта

Вертолету, на котором 26 января погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, не хватило буквально считанных метров высоты для того, чтобы избежать катастрофы.

Об этом сообщили в Национальном совете по безопасности на транспорте США (NTSB), подводя первые итоги расследования, пишет CNN.

место крушения вертолета Коби Брайанта NTSB

По словам представителя организации Дженнифер Хоменди, вертолет врезался в склон горы на высокой скорости, что привело к большой площади разброса обломков. "Мы знаем, что скорость снижения составляла 2000 футов (700 метров) в минуту. Поэтому удар был невероятно мощным. Это очень неестественная скорость снижения. Вертолет ударился в гору на высоте 1085 футов (300 метров), на 20-30 футов (7-10 метров) ниже вершины", – рассказала Хоменди.

место крушения вертолета Коби Брайанта NTSB

место крушения вертолета Коби Брайанта NTSB

Отметим, что с места катастрофы уже извлечены тела всех девяти жертв. Обломки вертолета Коби Брайанта так же были направлены на экспертизу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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