Назван расширенный состав сборной Украины на матчи отбора Евробаскета

Федерация баскетбола Украины опубликовала расширенный состав национальной мужской сборной на предстоящие поединки квалификации чемпионата Европы-2021, который из-за коронавируса был перенесен на 2022 год.

В связи с эпидемиологической ситуацией в команду вызов получили 16 игроков, но в финальный ростер, который поедет в Любляну, войдут 14 баскетболистов.

В рамках второго игрового окна сборная Украины 28 ноября сыграет против команды Словении, а 30 ноября будет противостоять сборной Австрии.

Команда Айнарс Багатскиса проведет матчи в Любляне, где ФИБА организует специальный "пузырь" для безопасного проведения матчей в условиях пандемии COVID-19.

Защитники

Денис Лукашов (Прометей)

Виталий Зотов (Химик)

Александр Мишула (Киев-Баскет)

Анатолий Шундель (Днепр)

Иссуф Санон (Днепр)

Александр Липовый (Прометей)

Форварды

Богдан Близнюк (Киев-Баскет)

Павел Крутоус (Киев-Баскет)

Станислав Тимофеенко (Днепр)

Вячеслав Бобров (Днепр)

Владимир Герун (Уникаха, Испания)

Сергей Павлов (Киев-Баскет)

Центровые

Артем Пустовой (Барселона, Испания)

Вячеслав Кравцов (Днепр)

Вячеслав Петров (Прометей)

Владислав Коренюк (Киев-Баскет)

Несмотря на то, что матчи будут проходить при пустых трибунах, украинские фаны смогут поболеть за сборную во время прямого эфира из Любляны на телеканале XSPORT - официального транслятора матчей квалификации Евробаскета.

Ранее 17 баскетболисток вошли в расширенный состав женской сборной Украины на отборочные матчи Евробаскета-2021 против Финляндии (12 ноября) и Бельгии (14 ноября).