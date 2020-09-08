Михайлюк: если в НБА не выполняешь то, что тебе говорят, – ты не играешь

Игрок национальной сборной Украины Святослав Михайлюк провел уже два сезона в НБА. Этот сезон для него стал прорывным. Михайлюк стал одним из ключевых игроков "Детройт Пистонс", попал на Уик-энд всех звезд НБА.

Недавно воспитанник школы "Черкасских Мавп", которую основал Михаил Бродский, посетил родной город. В интервью клубному сайту "Мавп" баскетболист рассказал о досрочно завершен сезон, о НБА во время пандемии коронавируса и новую баскетбольную реальность.

– Святослав, ты приехал в Украину всего на несколько недель, но здесь практически ежедневно ходил на тренировки. Успел отдохнуть?

– Я каждый год приезжаю в Черкассы, работаю с тренером Максимом Михельсоном. Также он ко мне в США приезжал прошлым летом, мы тренировались. Сейчас, когда у нас было время, занимались индивидуально. Приятно возвращаться домой, я увидел своих друзей, всю баскетбольную семью, игроков дубля, Суперлиги. Дома всегда хорошо.

– Также ты нашел время, чтобы посетить несколько тренировок совсем юных воспитанников школы "Черкасских Мавп", наградил чемпионов и открыл площадку. Как тебе результаты школы клуба?

– Результаты замечательные. Приятно приезжать каждый год в Черкассы и видеть положительные изменения. Баскетбольная школа растет и развивается, появляется больше команд, вижу, что сейчас в клубе много команд девушек. Улучшается инфраструктура. Баскетбол выходит на новый уровень. Я понимаю, что это результат качественной работы руководства клуба.

– Святослав, расскажи о своем межсезонье в НБА. Сейчас "Детройт Пистонс" в отпуске?

– Грубо говоря, да, у нас отпуск. Но все игроки, кто хочет тренироваться – приходили на клубную базу и работали. Никто не знал, что будет летом. Думали, что для тех восьми команд, которые не попали в плей-офф, сделают такой мини-турнир, как для 22-х команд в Орландо, только в другом месте. Тогда я не мог приехать домой, потому что не знал, когда все решится. Сейчас все клубы делают, что-то, как Bubble (изоляционная зона в Орландо, где доигрывают сезон НБА). У каждого клуба, в каждом городе будет такая структура. У нас в Детройте система такая – мы приезжаем на базу, заселяемся в отель, нас тестируют каждый день. Передвигаемся только с отеля в игровой зал и наоборот.

– Это будет в рамках подготовки к новому сезону?

– Нет, такие меры будут повсюду, и мы будем работать по такой системе, чтобы не терять время.

– Сейчас в разгаре плей-офф НБА. Есть ли в середине клуба понимание, когда стартует новый сезон? Ранее была информация, что сезон начнется в декабре?

– Официальной информации нет. Но не раннее декабря. Это при лучшем сценарии такая ситуация. Хотя я думаю, что это будет не раньше января, возможно второй половины. Впрочем очень много неизвестного, никто не знает, как будет развиваться ситуация.

– Какие настроения внутри команды сейчас, после того, как сняли жесткий карантин, разрешили тренироваться, восстановили текущий сезон?

– Я думаю, что те, кто хотел, тренировались и во время жестких запретов. Люди находили залы сразу после завершения сезона. Игроки из команд, не попавших в Орландо, находили возможность тренироваться. Клубы тоже начали работу. Сейчас все работают, чтобы не терять время.

Статистика Михайлюка во втором сезоне в НБА 56 матчей (27 в старте), 9.0 очков, 1.9 подбора, 1.9 передачи, 41% из игры, 40% трехочковых, 81,4% штрафних.

– Как ты вышел из карантина? Как работал последние месяцы?

– Командных тренировок еще нет. Все работают с тренерами индивидуально. У нас две площадки, половина площадки на одного игрока и на одного тренера. Сейчас шесть молодых игроков, которые остались в Детройте, все каждый день так приходят и работают. Сначала в тренажерном зале, а затем на площадке.

– А лидеры команды Блэйк Гриффин и Деррик Роуз сейчас не тренируются?

– Они тренируются самостоятельно, где проживают, там работают. Никого в клубе не заставляют работать. Кто хочет использовать базу клуба, то занимается в Детройте. Я остался, потому что есть зал, есть вся инфраструктура, я живу в Детройте. Все условия для продуктивной работы. Для меня это был идеальный вариант.

– Расскажи о пандемии в Детройте. Как все происходило в моменты наибольшего обострения и какова ситуация сейчас, на тот момент, как ты отправлялся в Украине?

– Когда карантин только начался, никого на улицах не было. Все сидели дома. Так было около трех недель-месяца. Далее начали послабления. Я уже через месяц начал тренироваться на улице, а через несколько месяцев, когда нам разрешили работать в залах, я восстановил полноценную работу. Сейчас много ограничений снято, но в заведения и рестораны не пускают без масок, люди ходят в масках, стараются придерживаться всех норм.

Святослав Михайлюк (справа) в Черкассах БК "Черкаськи Мавпы"

– Когда вернулся домой, увидел ли какие-то серьезные различия карантинных мероприятий в Украине и США, в поведении людей? Потому что сейчас у нас много людей начинает скептически относиться ко всем запретам, не верят в серьезность вируса...

– Да, я увидел, как приехал. Прошелся по улице, подумал, что люди не очень знают о карантине. Культурного шока не было, но побыв несколько дней здесь, видно, что люди не очень серьезно относятся к этому. Впрочем я считаю, что нужно придерживаться всех норм. Потому что это серьезная ситуация, с этим не шутят.

– Второй сезон в НБА для тебя стал прорывным. Ты начинал как игрок ротации, а затем стал одним из ключевых баскетболистов "Детройта", стабильно выходил в стартовом составе, попал на Rising Stars Challenge. Как оценишь сезон для себя?

– Я думаю, что неплохо сыграл этот сезон. Тренер начал мне доверять. Я думаю, что показывал качественную игру, за что и получил большую роль. Надеюсь, что, если и дальше буду упорно работать, моя роль станет еще больше.

– За счет чего ты совершил такой прогресс?

– Я думаю, что всегда был готов к тому, когда меня выпустят на площадку. Я знал, что смогу качественно и продуктивно сыграть. Первые четыре матча сезона я не играл. Потом меня выпустили на площадку, сыграл очень хорошо – забил три трехочковых, в защите отработал. Далее начал получать больше времени. Благодаря работе на тренировках и после тренировок, увеличилось доверие от тренера. Затем травмировался ряд наших игроков, я получил большую роль. Все так сложилось.

– Расскажи о главном тренере "Детройта", Дуэйн Кейси. Это опытный, своего рода, олдскульный тренер, впрочем он неплохо работает с молодыми игроками. Взаимоотношения у тебя с ним?

– Дуэйн Кейси – тренер-профессионал. Он очень доброжелательный человек, и тренер очень хороший. Он в НБА более 30 лет, знает, что делает. Здесь никто ни на кого не кричит. Хотя, в каких-то игровых моментах могут говорить на повышенных тонах, где крикнуть. Но в тренировочном процессе, постоянно никто не кричит, как бывает в детском или студенческом баскетболе. Все все понимают. В НБА все просто: если не выполняешь то, что тебе говорят, – ты не играешь. Не действуешь так, как нужно – ты не получаешь минуты. Если не показываешь результат, не понимаешь установок и требований – тебе будет очень тяжело пробиться куда-то.

– Как сейчас оценишь вашу команду? По сути у вас основной костяк – это молодые игроки, но в то же время, в команде опытные Блейк Гриффин, Деррик Роуз. Есть понимание, что будет дальше? Перестройка?

– Да, сейчас у нас молодой состав. Но есть Гриффин и Роуз. Также, думаю, в межсезонье клуб подпишет новых игроков, возможно одну звезду. Деньги в платежной ведомости есть, поэтому точно кого-то подпишут. Также у нас есть седьмой пик на драфте. Мы уже постепенно перестраиваемся и этот процесс продолжится. Уже сейчас делают ставку на молодых игроков, а не на ветеранов.

– В "Детройта" очень насыщенная линия свингменов, где есть игроки более или менее одного уровня – Кеннард, Браун, Гэлловэй, Снелл, ты. Расскажи немного о конкуренции на своей позиции. Какая атмосфера в команде, всякое общение с игроками-конкурентами?

– Все понимают, если ты показываешь результат – ты играешь. Если нет, то сидишь на скамейке запасных. Все профессионалы, все общаются нормально. У нас всех одна цель – выиграть как можно больше матчей. Когда мы побеждаем, то все довольны. Когда у кого-то удачный матч, то никто не расстраивается, а пытается поддержать друг друга.

– Какое видение следующего сезона? Скорее всего, его проведут в похожем стиле, как сейчас в Орландо? Какое твое отношение к такому баскетболу, без зрителей?

– Для меня даже есть определенный позитив в этом. Потому что по сути ты играешь в тренировочном зале. Никого в зале нет, просто две команды приходят поиграть 5 на 5. Ментально это даже немного легче. Как сейчас во время доигрывки сезона НБА практически в каждом матче игроки забивают по 40-50 очков. Для бомбардиров и снайперов значительно легче выполнять броски в маленьком зале, когда нет трибун и зрителей, потому что перспектива для зрения не такая широкая. Я думаю, мне даже легче будет при таких обстоятельствах.

– Этот сезон у тебя будет последним по контракту новичка. Уже следующим летом ты можешь претендовать на значительно более солидный контракт. Учитывая это, есть какая-то особая подготовка, чтобы лучше сыграть сезон в свой контрактный год?

– Готовлюсь как всегда, как и в прошлом сезоне, упорно тренируюсь. Главное – быть хорошим партнером по команде, стремиться победить и всегда отдаваться максимально на площадке. Выполнять установки тренера. В межсезонье стараюсь работать с Максимом Михельсоном, а также с тренерами "Детройта". Все проходит, как обычно. Единственное, я в НБА уже провел два сезона, поэтому ментально уже понимаю, что будет на следующий сезон. Знаю, как все работает. С этой стороны мне легче, чем было на старте карьеры в НБА.

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