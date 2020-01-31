Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч: назван транслятор грандиозного шоу

В киевском Дворце спорта в субботу, 1 февраля, состоится Матч Звезд баскетбольной Суперлиги Пари-Матч.

Помимо самого поединка, который пройдет в традиционном формате Звезды Украины – Звезды Легиона, в рамках мероприятия будут проведены конкурсы мастерства, трехочковых и данков, а зрителей порадуют развлекательной программой.

Те, кто не смогут попасть на трибуны арены, имеют возможность посмотреть шоу в прямом эфире на телеканале XSPORT. Начало трансляции – в 13:45.

Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч ФБУ

Федерация баскетбола Украины представила расписание своего главного шоу начала зимы:

12:50. Открытие дверей Дворца спорта

13:30. Начало Матча Звезд-2020

14:00. Конкурс мастерства

14:45. Конкурс трехочковых

15:35. Конкурс слэм-данков

16:10. Представление игроков Матча Звезд

16:15. Начало Матча Звезд – Украина против Легиона

17:50. После завершения Матча Звезд награждения MVP и выступление Barjort Dunkers.

Кроме того, ранее стали известны составы команд и участников различных конкурсов.

Звезды Украины: Максим Луценко ("Николаев"), Кирилл Марченко ("Химик"), Алексей Онуфриев ("Николаев"), Андрей Войналович ("Химик"), Макс Конате ("Прометей") – старт, Денис Лукашов ("Прометей "), Богдан Близнюк, Максим Пустозвонов, Вячеслав Петров (все – "Киев-Баскет"), Кирилл Фесенко, Максим Корниенко (оба – "Днепр"), Андрей Мироненко ("Запорожье").

Звезды Легиона: Генри Дугат ("Днепр"), Квентин Петерсон ("Николаев"), Киндал Хилл ("Киев-Баскет"), Сеад Хаджифейзович ("Черкаськи Мавпы"), Рамэл Браун ("Одесса") – старт, Брюс Месси ("Одесса"), Джаред Террелл ("Днепр"), Льюис Салливан ("Химик"), Дион Райт ("Черкаськи Мавпы"), Майкл Майерс ( "Прометей"), Делван Грэм ("Харьковские Соколы"), Брэндон Рэндольф ("Запорожье").

Конкурс мастерства: Генри Дугат ("Днепр"), Айзея Уильямс ("Химик"), Марек Классен ("Киев-Баскет"), Илья Сидоров ("Прометей"), Брюс Месси ("Одесса"), Никита Руслов ("Черкаськи Мавпы"), Брэндон Рэндольф ("Запорожье"), Максим Луценко ("Николаев"), Роман Козлов ("Харьковские Соколы").

Конкурс трехочковых: Максим Пустозвонов ("Киев-Баскет"), Андрей Мироненко ("Запорожье"), Кирилл Марченко ("Химик"), Брюс Месси ("Одесса"), Алексей Онуфриев ("Николаев"), Дион Райт ("Черкаськи Мавпы"), Максим Закурдаев ("Днепр"), Денис Лукашов ("Прометей"), Роман Козлов ("Харьковские Соколы")

Конкурс данков: Квентин Петерсон ("Николаев"), Макс Конате ("Прометей"), Павел Крутоус ("Киев-Баскет"), Иван Ткаченко ("Черкаськи Мавпы"), Александр Тарасенко ("Харьковские Соколы"), Майкл Майерс ("Прометей")

Как сообщал OBOZREVATEL, столичный "Киев-Баскет" досрочно вышел в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА.

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