Матч звезд Суперлиги Пари-Матч: стали известны детали грандиозного баскетбольного шоу

1 февраля столичный Дворец Спорта примет эффектное баскетбольное шоу. Впервые с 2012 года в Киеве состоится Матч звезд Суперлиги.

Напомним, что по возвращению в Украину формата "Матча Звезд" Федерация баскетбола провела уже три звездных уикенда. Они поочередно состоялись в Днепре, Николаеве и Запорожье. До масштабов столичного Дворца Спорта звездный праздник уже готов в этом сезоне!

Матч состоится в формате противостояния Звезд Украины против Звезд Легиона. Лозунгом нынешнего праздника будет "Назад в будущее". Вполне вероятным в этот день удивительное возвращение на паркет звезд прошлого и настоящего, таких, как Рэнди Калпеппер и яркий свет звезд наших дней и будущего, таких как Исуф Санон.

Кроме того, болельщики станут свидетелями конкурсной программы, где будут определять победителей в конкурсах мастерства, слэм-данков и трехочковых атак. Полная программа праздника будет объявлена за три недели до старта ивента, а голосование болельщиков начнется 2 января. Уже в течение этой недели будет представлен логотип Матча звезд Суперлиги Пари-Матч 2020.

Продажа билетов началась с 25 ноября. Первые две недели предпродажи показал большой интерес со стороны болельщиков к звездному празднику. С онлайн продажи были выкуплены почти все билеты по квоте "предпродажи". На сегодня определилась цена на билеты Матча Звезд Суперлиги Пари-Матч. Она колеблется от 100 гривен за социальный билет и до 1200 за VIP приглашение на игру с дополнительными опциями присутствия в "зоне игроков".

Стоит отметить, что ближе к Матча Звезд и открытия лайнапу гостей праздника цены на билеты должны вырасти. Поэтому поспешите заранее приобрести пропуск на пятичасовое баскетбольное шоу в киевском Дворце Спорта.

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