Матч Звезд Суперлиги Пари-матч: расписание шоу

Уже в ближайшую субботу, 1 февраля, в киевском Дворце спорта пройдет главный баскетбольный ивент зимы – Матч Звезд Суперлиги-2020 (билеты здесь).

Вашему вниманию расписание события, которая пройдет в столице впервые с 2012 года:

12:50. Открытие дверей Дворца спорта

13:30. Начало Матча Звезд-2020

14:00. Конкурс мастерства

14:45. Конкурс трехочковых

15:35. Конкурс слэм-данков

16:10. Представление игроков Матча Звезд

16:15. Начало Матча Звезд – Украина против Легиона

17:50. После завершения Матча Звезд награждения MVP и выступление Barjort Dunkers.

Матч Звезд Суперлиги Пари-матч ФБУ

В ходе мероприятия болельщиков ждет много активностей, в частности развлекательные зоны, выступления популярных исполнителей, множество конкурсов и флешмобов, розыгрышей билетов на баскетбольные события и, конечно, перфомансы от французской команды данкеров-акробатов – перед началом конкурсов, в большом перерыве матча и после его завершения.

Отметим, что график событий может немного меняться в соответствии с прохождения конкурсной программы.

Вашему вниманию полные составы участников Матча Звезд:

Звезды Украины: Максим Луценко ("Николаев"), Кирилл Марченко ("Химик"), Алексей Онуфриев ("Николаев"), Андрей Войналович ("Химик"), Макс Конате ("Прометей") – старт, Денис Лукашов ("Прометей "), Богдан Близнюк, Максим Пустозвонов, Вячеслав Петров (все – "Киев-Баскет"), Кирилл Фесенко, Максим Корниенко (оба – "Днепр"), Андрей Мироненко ("Запорожье").

Звезды Легиона: Генри Дугат ("Днепр"), Квентин Петерсон ("Николаев"), Киндал Хилл ("Киев-Баскет"), Сеад Хаджифейзович ("Черкаськи Мавпы"), Рамэл Браун ("Одесса") – старт, Брюс Месси ("Одесса"), Джаред Террелл ("Днепр"), Льюис Салливан ("Химик"), Дион Райт ("Черкаськи Мавпы"), Майкл Майерс ( "Прометей"), Делван Грэм ("Харьковские Соколы"), Брэндон Рэндольф ("Запорожье").

Конкурс мастерства: Генри Дугат ("Днепр"), Айзе Уильямс ("Химик"), Марек Классен ("Киев-Баскет"), Илья Сидоров ("Прометей"), Брюс Месси ("Одесса"), Никита Руслов ("Черкаськи Мавпы"), Брэндон Рэндольф ("Запорожье"), Максим Луценко ("Николаев"), Роман Козлов ("Харьковские Соколы").

Конкурс трехочковых: Максим Пустозвонов ("Киев-Баскет"), Андрей Мироненко ("Запорожье"), Кирилл Марченко ("Химик"), Брюс Месси ("Одесса"), Алексей Онуфриев ("Николаев"), Дион Райт ("Черкаськи Мавпы"), Максим Закурдаев ("Днепр"), Денис Лукашов ("Прометей"), Роман Козлов ("Харьковские Соколы")

Конкурс данков Квентин Петерсон ("Николаев"), Макс Конате ("Прометей"), Павел Крутоус ( "Киев-Баскет"), Иван Ткаченко ("Черкаськи Мавпы"), Александр Тарасенко ("Харьковские Соколы"), Майкл Майерс ("Прометей")

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда "Днепра" Кирилл Фесенко рассказал о том, как встречался на площадке с погибшим Коби Брайантом.

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