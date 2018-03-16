Мартовское безумие: игрок сборной Украины вышел в 1/16 финала NCAA

Украинский атакующий защитник "Канзаса" Святослав Михайлюк помог своей команде одержать победу в 1/32 финала Мартовского безумия в Национальной студенческой лиге США (NCAA).

Клуб баскетболиста сборной Украины, который считается 1-м номером регионального посева, со счетом 76:60 добыл победу над 16-й командой турнира - "Пенсильванией".

Воспитанник "Черкаських Мавп" вышел в старте и провел на площадке 35 минут. За это время наш соотечественник набрал 10 очков (1/5 двухочковых, 2/2 трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 2 подбора, отдал 3 передачи, поставил 2 блок-шота и совершил 2 перехвата. В пассиве Свята всего 2 фола.

Новости Игрок сборной Украины провел ударный матч в НБА

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Михайлюк установил историческое достижение в США.