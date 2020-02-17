"Мандражно": баскетболист "Барселоны" вернулся в сборную Украины

Звезда сборной Украины по баскетболу Артем Пустовой признался, что с волнением возвращался в национальную команду после двухлетнего перерыва.

Центровой "Барселоны" получил разрешение от клуба Евролиги выступить за "желто-синих" на старте отбора на Евробаскет-2021 с Австрией (20 февраля) и Венгрией (23 февраля).

Артем Пустовой (слева) ФИБА

"Давно меня не было и ехать сюда было немного мандражно, хотя очень хотел и парней увидеть, и с новым тренером пообщаться, почувствовать себя снова в сборной. Хотя я очень расстроен, что Мишула не приехал, это моя первая сборная без Мишулы, начиная еще с U-20, когда мы первый раз играли вместе, потом много лет в национальной", – заявил Пустовой по приезду в стан команды.

Он также добавил, что находится в хороших отношениях с тренером Айнарсом Багатскисом, хотя и не работал под его руководством.

Артем Пустовой ФБУ

"Мы были знакомы, еще со времен, когда он был в "Кривбассбаскете" и "Будивельнике", просто вместе не работали. Даже в прошлом году, когда мы играли с "Эфесом" в Турции, он был в зале, подходил ко мне, приятно пообщались, но тогда он еще не знал, что будет тренером в сборной Украины. Сейчас тоже начали работу все вместе, он сказал, что рад меня видеть в команде, но пока каких-то отдельных задач передо мной он не ставит", – цитирует центрового пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по баскетболу во вторник, 18 февраля, проведет открытую тренировку накануне выезда в Австрию на стартовый матч отбора ЧЕ-2021.

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