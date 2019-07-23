Максимум из минимума: итог для Украины молодежного Евробаскета

Журналист издания "Планета Баскетбол" Александр Прошута подвел небольшой итог 10-у месту сборной Украины на молодежном Евробаскете-2019.

... примерно за полтора месяца до старта Евробаскета U-20, в начале подготовки сборной к турниру, о задаче выживания в Дивизионе А для 20-летних говорили практически шепотом. "Если крупно повезет", "если совпадут карты", "если выпадет правильный соперник"... Мы снова, как и на почти каждый из молодежных Евробаскетов (за исключением 2016-го), ехали выживать. Правда, на сей раз, с реальным пониманием, что вылет возможен.

Предпосылок не верить в сборную хватало. Зияющая дыра в передней линии, отсутствие номинального первого номера, достаточно длинный список из тех, кто отказался либо травмировался. Наконец, четыре поражения в четырех контрольных матчах против команд из Дивизиона А, на фоне которых победы над сборными Словакии и Грузии, прямо скажем, не впечатляли...

Поэтому сейчас, когда мы говорим о том, что украинская молодежка сохранила место в элитном дивизионе своего возраста, и сделала это весьма уверенно, мы где-то да забываем, какими были базовые ожидания от этого поколения. И здесь очень легко недооценить ту работу, которую за эти два месяца проделал тренерский штаб и сами игроки.

Безусловно, приезд Иссуфа Санона многое поменял в отношении к этой команде. От нее, конечно, не начали требовать золотых медалей, но и "просто" сохранения места в элите было уже недостаточно — хотелось чего-то большего. Не до конца, но с этим "большим" сложилось, что дает право оценивать этот турнир как положительный.

Три победы в семи играх, включая овертайм в заключительной игре, итоговое десятое место — однозначно, в актив.

Могло ли получиться больше? Ну да, могли обыграть Грецию.

Еще больше? Матч 1/8 финала против Франции у украинцев, за исключением первой четверти, не получился, на что был ряд субъективных и объективных причин. Если бы парни Валерия Плеханова не наделали глупых ошибок в конце первой десятиминутки, вошли во вторую со счетом примерно 5:16 (а именно таким был реальный счет той четверти, пока мы не напривозили себе штрафных), то игра пошла бы чуть иначе. Однако французы были атлетичнее и жестче, а Санон в тот день находился на пике акклиматизационного периода и попросту не спал по ночам.

Из плохого однозначно можно еще вспомнить первый матч, против Италии, но и здесь некуда деться от субъективного фактора — 30-минутная задержка, связанная с технической ошибкой итальянской команды (взяли не ту форму на игру), существенно сбила украинцев с ритма. К тому же, это был худший матч Андрея Войналовича на турнире — дальше форвард Химика себе такого не позволял, и это сразу сказалось на общем результате.

К слову, сейчас забавно смотреть, что Италия закончила турнир тремя местами ниже нашего, а Сербия — и вовсе вылетела в Дивизион В, девальвировав первичную волну восхищения нашей победой в игре второго тура. В то же время, вполне очевидно, что "украинская" группа на первом этапе была сильнейшей среди всех, что в каком-то смысле помогло нам избежать очень сильных соперников в дальнейших матчах.

Весь турнир Украина, борясь с соперниками, попутно боролась сама с собой. С собственными ошибками, с собственной глупостью и недостатком мастерства. Каждая замена игрока стартовой пятерки напоминала игру в рулетку — что же приготовит нам очередной выход игрока под номером Х на площадку? Чаще всего, готовил необязательные потери мяча, неправильные ротации в защите или убийственные по своей глупости фолы. Случались и позитивные ситуации, пусть и не так часто.

Называть ли десятое место, с учетом всех факторов, успехом? Пожалуй, да. Если смотреть на ситуацию за 60 часов до стартового матча, то на десятое место по итогу турнира мы бы согласились не глядя. Затем в картинке появился Санон, но Топ-10 так же осталось примерным потолком ожиданий. По итогу кажется, что так, наверное, и должно быть. Однако путь к этому "должно быть" был куда более тернистым, чем виделось на старте.

Из чего сложился этот результат? Первое и главное — тренерская работа. После сезона с американцами в Запорожье, Валерию Плеханову пришлось возвращаться в роль воспитателя и учить молодежь едва ли не каждую секунду. Это у наставника сборной, по большей части, получилось. Он не смог отучить своих подопечных от принятия неправильных решений или позиционных ошибок, однако когда тренеры разбирают ситуации до матча, разбирают во время, разбирают еще раз, а игроки все равно делают ошибки — кому-то нужно посмотреть в зеркало. Огромную работу проделал и штаб в лице Дмитрия Забирченко и Дмитрия Болдаева — с точки зрения скаутинга, украинская команда была готова едва ли не лучше всех на турнире, и это в частных беседах подтверждали и представители других сборных, и присутствовавшие на турнире скауты/эксперты.

Второй аспект — большой турнир от лидеров команды. Можно сколь угодно называть Андрея Грицака игроком одной стороны площадки (что не так уж и далеко от истины), но если игрок доминирует хоть и на одной стороне поля, кто от такого откажется? Форвард Эстудиантеса закончил турнир лучшим по блок-шотам и вторым по подборам, наштамповал хайлайтов и забил едва ли не главный бросок для Украины на турнире — шальной трехочковый от щита в игре с Польшей.

Андрей Войналович — лучший игрок нашей сборной на турнире. Потрясающая стабильность, невероятная работоспособность и умение принести пользу команде в любой ситуации. Две последних встречи, в которых Войналович отыграл 38 и 43 минуты, соответственно, лишь утвердили его в статусе лучшего — испытывая явную нехватку сил, он все равно приносил очки, защищался и отдавал последнее на паркете. За его прогрессом в будущем сезоне Суперлиги будет наблюдать едва ли не интереснее всего.

Иссуф Санон провел очень интересный турнир. Если смотреть на игровую составляющую, то все было неоднородно, с перепадами. Если смотреть на статистику — более чем ровно. Санон приехал в Израиль за пять часов до первого матча, не провел с командой ни одной тренировки до, но с первой же секунды взял мяч в свои руки и начал давать результат. Иссуф явно не был на пике физических возможностей (а пройди он первый сбор с командой, до вылета в США...), но даже при этом он агрессивно лез в трехсекундную зону, забивал с прохода и зарабатывал на себе фолы. Неправильных и где-то детских решений хватало, но в лице Санона тренерский штаб получил очень сильную опцию в атаке, которая прилично компенсировала базовый недостаток таланта на этой стороне площадки. Было бы хуже без Санона? Пожалуй, да. Остались бы мы в элитном дивизионе? Сказать сложно. Однако Иссуфа можно только поблагодарить за то, что он приехал в команду и отдал всего себя в этих семи играх.

Третье — команда была командой. В команде были представлены шесть разных украинских клубов (плюс два зарубежных), но парням удалось стать единым целым и биться друг за друга, несмотря ни на что. Поздний приезд Санона стал в этом полезным дополнением — Иссуф держал всех партнеров в тонусе и стал моральным лидером команды на площадке. Такого единства ждешь от всех сборных, и по сути только так мы можем компенсировать недостатки, которые в противном случае способны нас потопить.

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Сборная Украина не просто сохранила место в элитном Дивизионе, а еще и выиграла три матча, здорово поборовшись с действующими чемпионами Европы из Израиля на раскаленной "Шломо Арене". Не исключено, что этот матч станет вершиной карьеры для многих игроков этой команды, но всем им хочется пожелать одного — чтобы таких матчей в их жизни было как можно больше. Что для этого нужно сделать парни, пожалуй, увидели и почувствовали на себе.

На чемпионат Европы следующего года в Литву могут поехать четыре игрока этого поколения — Грицак, Сорочан, Клевзуник и Головчик. Несмотря на то, что год назад сборная U-18 по этому возрасту абсолютно без шансов покинула элитный дивизион, здесь ситуация может чуть поменяться, если ФБУ удастся довезти до команды нескольких интересных исполнителей. Пожалуй, логично было бы оставить у руля сборной Валерия Плеханова, но хочет ли сам тренер повторить подобный опыт — вопрос еще тот.

В общем, о будущем можно и даже нужно думать уже сейчас, хотя игроки и тренеры этой команды точно заслужили отдых. Лето молодежных сборных в украинском баскетболе продолжается — уже в пятницу в Ораде стартует чемпионат Европы U-18 в Дивизионе В, на котором Украину представит сборная во главе с Александром Вороной.

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