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30 апреля • обновлено в 12:12
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Лучший молодой баскетболист Украины Андрей Войналович заявился на драфт НБА-2020

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Украинский баскетболист южненского "Химика", который был признан лучшим молодым игроком Суперлиги Пари-Матч Андрей Войналович подал заявку на участие в драфте НБА 2020 года.

На официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации появился список из 205 игроков, которые хотят принять участие в ежегодном событии НБА. Войналович является единственным представителем Украины, который подал заявку на драфт.

Андрей Войналович

Андрей Войналович

Slamdunk.ru

В регулярном сезоне украинской Суперлиги форвард "Химика" сыграл 24 матча, проводя на площадке в среднем 28 минут и набирая в среднем 7,9 очков, 1,7 передач и 4 подбора. На его счету также 11 поединков за сборную Украины до 20 лет, в которых он набирал в среднем 15,8 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сделали подборку лучших бросков украинского баскетболиста Святослава Михайлюка, который в нынешнем сезоне НБА выступал за "Детройт".

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Суперлига НБА
Тег
БК Химик
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