Лидер против киевлян: анонс Суперлиги Пари-Матч 20 января

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч в воскресенье, 20 января, пройдут два матча регулярного чемпионата. "Химик" примет "Киев-Баскет", а "Черкаськи Мавпы" сыграют против Одессы.

"Химик" - "Киев-Баскет"

Южный, ФСК Олимп

14:00. Трансляция - Xsport

Соперники набрали довольно приличный ход в чемпионате Украины, выиграли по 4 последних поединка. Так в очном противостоянии одной из команд придется притормозить.

В предыдущих встречах текущего сезона дважды побеждали южненцы (80:77 и 89:75).

Накануне встречи тренер "Химика" Виталий Степановский обратил внимание на опасность столичных гостей: "Нам будет противостоять удивительно атлетическая команда, которая очень хорошо борется на щитах, и играет в достаточно быстрый баскетбол. Нам важно будет навязать сопернику свои правила ".

В тренерском штабе киевлян также преобладают вовсе не пренебрежительные взгляды на соперника. Так болельщики могут рассчитывать на бескомпромиссную борьбу на протяжении всего игрового времени.

Южненцы в последних поединках демонстрируют большое желание побеждать любые отрицательные обстоятельства. Зато киевляне постепенно повышают уровень командного взаимодействия на пути к плей-офф.

БК "Одесса" - "Черкаськи Мавпы"

Одесса, УСК Одесса

16:00. Трансляция - FBU.ua

Соперники этого матча будут искать реабилитации в этой встрече после предыдущей неудачи. Одесситы дома на последних секундах уступили в предыдущем поединке "Киев-Баскету", а действующие чемпионы из Черкасс также с минимальной разницей проиграли на выезде "Химику".

Это будет только первая встреча команд в Суперлиге Пари-Матч текущего сезона, поскольку некоторые поединки действующих чемпионов были перенесены из выступления в Кубке Европы ФИБА.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января в невероятном поединке Суперлиги Пари-Матч "Химик" сумел обыграть "Черкаськи Мавпы". Матч в ФСК "Олимп" завершился со счетом 92:89.

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