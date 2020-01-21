"Киев-Баскет" – "Зволле": анонс матча Куба Европы, купить билеты

Столичный "Киев-Баскет" в среду, 22 января, сыграет очередной матч второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.

Во Дворце спорта подопечные Айнарса Багатскиса в игре 4-го тура сразятся с нидерландским "Зволле". Начало встречи – в 19:00.

Команды показывают диаметрально противоположные результаты в турнире. Если киевляне выиграли все три поединка, то команда из Нидерландов напротив имеет в своем пассиве три поражения.

Победа над "Зволле" может досрочно вывести киевлян в четвертьфинал турнира. Это случится в том случае, если в параллельной встрече латвийский "Венстпилс" обыграет на своем паркете венгерский "Керменд".

Киев-Баскет – Зволле ФИБА

Наставник "Киев-Баскета" Айнарс Багатскис, несмотря на результаты соперника, настраивает своих подопечных на серьезную борьбу. "Львиную долю очков "Зволле" набирает в раннем нападении. А защита начинается с фундаментального нападения, из хороших решений в нападении, с обоснованных бросков. Если мы терпеливо выполним то, во что играем уже в течение последних шести месяцев, тогда все будет хорошо. В противном случае получим проблемы. Потому что эта команда бежит ой-ой-ой. Трехочковыми попаданиями она меня не удивляет", – сказал опытный специалист накануне игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" накануне поединка против "Зволле" одолел "Харьковских Соколов" в Суперлиге Пари-Матч.

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