"Киев-Баскет" вылетел из Кубка Европы ФИБА

Столичный "Киев-Баскет" в ответном матче четвертьфинала Кубка Европы ФИБА проиграл в Турции местной "Каршияке" 67:88 и вылетел из турнира.

Каршияка - Киев-Баскет ФИБА

После поражения в первом матче 71:89, подопечным Айнарса Багатскиса необходимо было совершать чудо, и им это сделать не удалось, несмотря на то, что украинцы с первых минут бросились отыгрываться. Благодаря точным трехочковым Сергея Павлова и Марека Классена столичная команда рванула 16:7. Однако это оказалось максимумом, на что хватило украинцев.

Каршияка - Киев-Баскет ФИБА

Полнейший провал в обороне привел к тому, что турки смогли организовать уничтожающий спурт 19:4. Как не пытался Багатскис тайм-аутами вернуть инициативу своим парням, никакого эффекта это не дало.

На второй минуте второй четверти "Каршияка" вышла вперед и больше лидерство не отдавало. Хозяева уверенно держали необходимый счет, включая скорости, когда это было необходимо.

Каршияка - Киев-Баскет ФИБА

В заключительной четверти "Киев-Баскет" совсем опустил руки, проиграв с разницей в 21 очко.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" 5 февраля проиграл заключительный матч второго группового этапа Кубка Европы ФИБА против "Вентспилса" и вышел в четвертьфинал со второго места. Встреча 3-го тура между этими командами завершилась непростой победой "Киев-Баскета" (81:78).

Отметим, что во 2-м туре вице-чемпионы Украины добыли драматическую победу, обыграв в Киеве "Керменд" - 80:78. Повторный поединок 5-го тура в Венгрии завершился успехом хозяев (96:74).

В 1-м туре украинцы в ниндерландском Зволле были сильнее "Ландстеде Хаммерс" - 77:68. Матч 4-го тура между этими командами завершился также победой "Киев-Баскета" (89:76).

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