Главная Новости
11 марта • обновлено в 21:45
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

"Киев-Баскет" вылетел из Кубка Европы ФИБА

1.1т
Читать материал на украинском

Столичный "Киев-Баскет" в ответном матче четвертьфинала Кубка Европы ФИБА проиграл в Турции местной "Каршияке" 67:88 и вылетел из турнира.

Каршияка - Киев-Баскет

Каршияка - Киев-Баскет

ФИБА

После поражения в первом матче 71:89, подопечным Айнарса Багатскиса необходимо было совершать чудо, и им это сделать не удалось, несмотря на то, что украинцы с первых минут бросились отыгрываться. Благодаря точным трехочковым Сергея Павлова и Марека Классена столичная команда рванула 16:7. Однако это оказалось максимумом, на что хватило украинцев.

Каршияка - Киев-Баскет

Каршияка - Киев-Баскет

ФИБА

Полнейший провал в обороне привел к тому, что турки смогли организовать уничтожающий спурт 19:4. Как не пытался Багатскис тайм-аутами вернуть инициативу своим парням, никакого эффекта это не дало.

На второй минуте второй четверти "Каршияка" вышла вперед и больше лидерство не отдавало. Хозяева уверенно держали необходимый счет, включая скорости, когда это было необходимо.

Каршияка - Киев-Баскет

Каршияка - Киев-Баскет

ФИБА

В заключительной четверти "Киев-Баскет" совсем опустил руки, проиграв с разницей в 21 очко.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" 5 февраля проиграл заключительный матч второго группового этапа Кубка Европы ФИБА против "Вентспилса" и вышел в четвертьфинал со второго места. Встреча 3-го тура между этими командами завершилась непростой победой "Киев-Баскета" (81:78).

Отметим, что во 2-м туре вице-чемпионы Украины добыли драматическую победу, обыграв в Киеве "Керменд" - 80:78. Повторный поединок 5-го тура в Венгрии завершился успехом хозяев (96:74).

В 1-м туре украинцы в ниндерландском Зволле были сильнее "Ландстеде Хаммерс" - 77:68. Матч 4-го тура между этими командами завершился также победой "Киев-Баскета" (89:76).

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Кубок Европы ФИБА" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок Европы ФИБА
Место
Турция
Тег
Киев-Баскет
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Лос-Анджелес Кингз
VS
Оттава Сенаторз
Победа Лос-Анджелеса в основное время
1.99 Сделать ставку
Колорадо Эвеланш
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с форой в +1,0 шайбы
1.71 Сделать ставку
Эдмонтон Ойлерз
VS
Виннипег Джетс
Победа Виннипега или ничья в основное время
1.73 Сделать ставку
Чикаго Блэкхокс
VS
Сан-Хосе Шаркс
Победа Чикаго с нулевой форой
1.55 Сделать ставку
Оклахома Сити Тандер
VS
Юта Джаз
Победа Оклахомы с форой в -2,5 очка
1.93 Сделать ставку
Даллас Маверикс
VS
Денвер Наггетс
Победа Денвера с нулевой форой
1.89 Сделать ставку
Майами Хит
VS
Шарлотт Хорнетс
Победа Майами с форой в -9,5 очка
1.83 Сделать ставку
Атланта Хокс
VS
Нью-Йорк Никс
Тотал больше 117,5 очка Атланты
1.87 Сделать ставку
Пидручный
VS
Фак
Украинец финиширует выше словенца
1.616 Сделать ставку
Севилья
VS
Рома
Обе команды забьют
1.86 Сделать ставку