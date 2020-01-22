"Киев-Баскет" досрочно вышел в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА

Столичный "Киев-Баскет" добыл разгромную победу в четвертом туре второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.

Подопечные Айнарса Багатскиса перед заполненными трибунами киевского Дворца спорта легко разобрались с нидерландским "Зволле" (89:76) и за два тура до конца этапа официально оформили путевку в четвертьфинал.

Такое развитие событий стало возможным благодаря тому, что в параллельной встрече главный конкурент украинцев латвийский "Венстпилс" обыграл на своем паркете венгерский "Керменд" - 96:81.

Киев-Баскет - Зволле ФИБА Европа

Украинские баскетболисты с первых секунд захватили инициативу и не отдавали ее до финальной сирены. Мощные проходы Киндалла Хилла и точные броски Владислава Коренюка решили вопрос с победителем уже в первой четверти. На старте матча "Киев-Баскет" просто смял оппонентов, выиграв первые 10 минут со счетом 31:13.

Киев-Баскет - Зволле ФИБА Европа

Позволив себе немного расслабиться во второй десятиминутке (17:21), киевская команда продолжило тотальное уничтожение оппонента после большого перерыва. Голландцы выглядели абсолютно беспомощно под щитами и никак не могли справиться с нашей защитой.

Концовка поединка превратилась в формальность, которую игроки из Киева провели в энергосберегающем режиме.

Киев-Баскет - Зволле ФИБА Европа

Киев-Баскет - Зволле ФИБА Европа

Киев-Баскет - Зволле ФИБА Европа

"Киев-Баскет" (Украина) — "Зволле" (Нидерланды) — 89:76 (31:13, 17:21, 28:16, 13:26)

Киев-Баскет: Классен (6 + 7 подборов + 5 передач + 4 перехвата – 4 потери), Близнюк (6 + 7 передач), Пустозвонов (9), К. Хилл (18), Коренюк (17 + 7 подборов + 2 блок-шота) — старт; Заец, Кондраков (7), Крутоус (8), Павлов (8 + 6 подборов), Петров (10 + 6 подборов + 5 передач)

Зволле: Д. Ван Острум (11), М. Уокер (10), Дорси-Уокер (13), Далман (13), Херрази (4 + 7 подборов) — старт; ван Схайк, Арнинкхоф (3), Н. Ван Острум (2), Схилдер (7 + 5 передач), Де Пагтер (8 + 4 передачи), Блейкер (5)

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1-го тура между этими командами на выезде завершилась победой украинцев - 77:68.

Во 2-м туре на паркете киевского ДС "Венето" вице-чемпионы Украины драматично обыграли венгерский "Керменд" - 80:78.

7 января в 3-м туре "Киев-Баскет" добыл непростую победу над лидером группы К - десятикратным чемпионом Латвии БК "Вентспилс".

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!