"Киев-Баскет" подписал звездного украинского форвада

Вице-чемпион Украины "Киев-Баскет" подписал звездного форварда Максима Пустозвонова.

Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. Прошлый сезон 32-летний баскетболист провел в составе "Одессы", в составе которой сыграл в 31 матче. В среднем за игру он набирал 13,3 очка, делал 4,1 подборов и отдавал 1,6 результативных передачи.

Пустозвонов ранее выступал за БК "Киев", "Азовмаш", БК "Донецк", "Будивельник", румынские "Питешти" и "Университатю", а также американского "Кантон Чарджуй" (Лига развития НБА). Пустозвонов является чемпионом двух стран – Украины и Румынии. В составе сборной Украины он играл на чемпионате мира 2014-го года, и на чемпионатах Европы 2011, 2013, 2015, 2017-го годов.

Максим Пустозвонов ФБУ

Летом "Киев-Баскет" подписал семь новичков: Антона Мусиенко, Александра Тищенко, Киндала Хилла, Деон Эдвина, Юрия Кондракова, Кейси Шефферда и Аундре Джексона.

По итогам прошлого сезона "Киев-Баскет" стал вице-чемпионом Украины, в финальной серии проиграв "Химику" (0:3).

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре киевляне под руководством нового главного тренера Айнарса Багатскиса стартуют в квалификации Лиги чемпионов FIBA. 17 сентября вице-чемпион Украины сыграет в Австрии против "Капфенберга". Ответный матч состоится 20 сентября в Киеве.

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