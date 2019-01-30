"Киев-Баскет" одолел "Политехник" в Суперлиге Пари-Матч

"Киев-Баскет" одержал тяжелую победу на выезде в Суперлиге Пари-Матч. Столичная команда не без проблем одолела харьковский "Политехник" со счетом 86:88.

Дебют встречи остался за хозяевами, которые быстро завладели минимальным преимуществом. Однако наставник киевлян Евгений Мурзин хорошо подготовил своих ребят: они шли в активный прессинг и включили одно из своих главных оружий – дальние броски. Это принесло "Киев-Баскету" ожидаемый результат, команда стремительно отквитала небольшое отставание, а к средине второй десятиминутки не только вышла вперед, а и сделала преимущество двухзначным.

Политехник - Киев-Баскет ФБУ

Тем не менее, харьковчане сдаваться не собирались. Благодаря рывку 8:0 "Политехник" вплотную приблизился к сопернику, а к большому перерыву сравнял счет – 41:41.

После перерыва команды продолжили борьбу на площадке, однако обеспечить себе комфортное преимущество не сумели. В итоге сильнейшего соперники должны были определить в заключительной четверти.

Небольшое преимущество "Киев-Баскета" харьковчане очень быстро нивелировали и сумели оторваться от соперника на расстояние одной атаки. Динамичная десятиминутка держала в напряжении болельщиков. Команды по очереди выходили вперед, а за минуту до финальной сирены киевляне лишь на один балл опережали соперника. В драматической развязке "Киев-Баскет" оказался сильнее своего соперника, а преимущества в два очка оказалось достаточно, чтобы праздновать победу во встрече.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Суперлиге Пари-Матч в воскресенье, 20 января, состоялись очередные матчи регулярного сезона элитного баскетбольного чемпионата Украины.

"Киев-Баскет" в напряженной концовке обыграл "Химик" — 79:72, а "Черкаськи Мавпы" добыли волевую победу над БК "Одессой" — 83:76.

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