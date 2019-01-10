"Киев-Баскет" обыграл "Николаев" в Суперлиге Пари-Матч

"Киев-Баскет" разобрался с "Николаевом" в поединке Суперлиги Пари-матч. Встреча в столичном спортивном комплексе "Меридиан" завершилась со счетом 88:72.

Киевляне уверенно стартовали, тут же оторвавшись от соперника. Прекрасно вошел в игру Сандул, на счету которого первые девять очков столичного клуба. Гостям из "Николаева" не удалось добиться положительных результатов у щита соперника и в итоге им пришлось отпустить "Киев-Баскет" вперед.

Киев-Баскет - Николаев ФБУ

Хозяева владели преимуществом и контролировали ход поединка, однако в концовке первой четверти "Николаев" не только сократил отставание, а еще и вышел вперед.

Команды боролись за инициативу на площадке. В средине второй десятиминутки подопечным Евгения Мурзина удался потрясающий рывок 19:0, который снова вывел команду в безоговорочные лидеры.

После большого перерыва "Киев-Баскет" продолжал доминировать на площадке, не позволив сопернику вновь вернуть интригу в противостояние. И пока матч подходил к логическому завершению, "корабелы" шокировали киевлян, сократив отставание до семи очков.

Однако Евгений Мурзин сумел настроить своих игроков, которые не позволили "Николаеву" отобрать у них победу.

"Киев-Баскет" – МБК "Николаев" 88:72 (23:24, 27:8, 14:17, 24:23)

"Киев-Баскет": Горобченко (3), Крик (8 + 4 передачи), Крутоус (20 + 5 подборов + 3 перехвата), Носков (10 + 6 подборов + 2 блок-шота), Сандул (11) – старт; Латкович (17 + 6 подборов + 4 передачи), Петров (13 + 6 подборов), Луценко (5), Челован (1 + 2 блок-шота).

МБК "Николаев": Зотов (5 + 5 передач + 5 потерь), Попов (11 + 4 передачи + 2 блок-шота + 4 потери), Омоера (12 + 4 потери), Онуфриев (14), Аникиенко (8) – старт; Адедиран (9 + 9 подборов), Хохоник (6 + 6 передач), Приймак (4), Давидюк (3), Жуковский, Мусиенко, Бобров.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" проиграл "Черкаським Мавпам" по итогам двух матчей 1/4 финала Кубка Украины. После ответной встречи киевляне подали протест в федерацию о нарушении регламента черкасщанами. В итоге "Мавпам" засчитали техническое поражение и "Киев-Баскет" вышел в Финал четырех.