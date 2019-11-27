"Киев-Баскет" выиграл групповой этап в Кубке Европы ФИБА

"Киев-Баскет" в заключительном, 6-м туре первого группового этапа Кубка Европы ФИБА смог добыть гостевую победу над белорусским "Цмоки-Минск" и выиграл группу F.

Поединок на паркете "Falcon Club" завершился в овертайме со счетом 84:92.

СОПЕРНИКИ "КИЕВ-БАСКЕТА" НА ВТОРОМ ЭТАПЕ: "Керменд" (Венгрия)

"Зволле" (Нидерланды)

"Вентспилс" (Латвия)

Столичные игроки еще в предыдущем туре положительно решили все вопросы выхода во второй раунд и победа в Минске была нужна, чтобы занять 1-е место в группе, а также для помощи "Днепру". Успех подопечных Айнарса Багатскиса одновременно с победой днепрян выводил второй украинский клуб также в следующий этап.

Однако уже с первых минут игра пошла не по сценарию вице-чемпионов Украины. Быстрые и агрессивные минчане раз за разом прорывали оборону госте, постепенно наращивая преимущество.

В концовке третьей четверти "Киев-Баскет" впервые в матче смог на одно очко выйти вперед,однако минчане быстро вернули status qvo. Настоящий триллер случился в 4-й четверти. Уступая по ходу отрезка 10 минут, киевляне сравняли счет и могли на последней секунде вырвать победу, однако бросок Близнюка приняла на себя дужка кольца.

Встреча перешла в овертайм, где больше сил оказалось у наших баскетболистов.

"Цмоки-Минск" — "Киев-Баскет" 84:92 ОТ (14:11, 21:17, 18:23, 24:26, 7:15)

Цмоки-Минск: Миркович (8 + 8 передач + 5 потерь), Рогозенко, Лютыч (11), Салаш (17), Веремеенко (8 + 5 подборов) — старт; Белянков (2 + 5 подборов), Гаврилович (15 + 9 подборов), Тростинецкий (13), Лоуэри (10 + 6 подборов + 6 передач), Пустогвар.

Киев-Баскет: Эдвин (0 + 2 передачи), Шепард (13 + 4 передачи), Близнюк (13 + 6 передач + 3 перехвата), Петров (20 + 6 подборов + 4 передачи), Коренюк (10 + 7 подборов) — старт; Хилл (11), Пустозвонов (21), Крутоус, Павлов (4), Кондраков.

Цмоки-Минск - Киев-Баскет

Цмоки-Минск - Киев-Баскет

Цмоки-Минск - Киев-Баскет

Цмоки-Минск - Киев-Баскет

Цмоки-Минск - Киев-Баскет

Цмоки-Минск - Киев-Баскет

Цмоки-Минск - Киев-Баскет

В параллельном матче "Днепр" не смог обыграть "Левски". Разгромное поражение на паркете ДС "Шинник" (61:83) не позволило подопечным Дениса Журавлева продолжить выступление в турнире.

Украинские баскетболисты уступали своим оппонентам на всех участках паркета, и после перерыва "горели" 20 очков. Совершив рывок в третьей четверти 11:4, украинцы попытались переломить ход поединка, однако максимум, что им удалось сделать, это локально выиграть 10-минутку 14:9.

"Днепр" (Украина) — "Левски" (Болгария) — 61:83 (12:24, 19:27, 14:9, 16:23)

Днепр: Дугат (7 + 7 передач), Сизов (5), Закурдаев (3), Тимофеенко (12 + 5 подборов), Корниенко (5 + 8 подборов) — старт; Чумаков (2), Шундель (4 + 3 перехвата), Бондарчук (2), Санон (9), Фесенко, Коломойский (7), Глебов (5 – 5 потерь)

Левски: Великов (9 + 5 подборов + 7 передач), Петков (14), Минчев (19 + 6 подборов), Читэм (19 + 7 подборов), Р. Райт (4 – 4 потери) — старт; Амарди (9 + 6 подборов), Б. Янг (7 + 8 передач + 4 перехвата), Джайлс Смит (2 + 2 блок-шота), Леков

Днепр - Левски ФИБА

Днепр - Левски ФИБА

Днепр - Левски ФИБА

Днепр - Левски ФИБА

Днепр - Левски ФИБА

Днепр - Левски ФИБА

Новости Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины по баскетболу

Как сообщал OBOZREVATEL, "Днепр" добыл важнейшую победу над столичным "Киев-Баскетом" в 4-м туре Кубка Европы ФИБА. Встреча на паркете СК "Шинник" завершилась со счетом 79:76.

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