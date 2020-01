Игроки НБА трогательно почтили память Коби Брайанта

В матче НБА между "Торонто" и "Сан-Антонио" баскетболисты обеих команд символично почтили память легенды "Лейкерс" Коби Брайанта, отказавшись от проведения первой атаки.

Погибший спортсмен выступал за команду из Лос-Анджелеса под 24-м номером, что равняется времени, которое дается на проведения атаки в поединках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). После розыгрыша спорного мяча на старте матча владение оказалось у "Торонто", игрок которого перешел центральную линию и дождался, пока пройдут отведенные на нападение 24 секунды. Когда мяч оказался у баскетболиста "Сан-Антонио" он повторил действия своего визави, что вызвало одобрение среди болельщиков, которые начали скандировать имя Коби Брайанта на трибунах.

The Raptors and Spurs both took 24-second violations at the start of their game in honor of No. 24, Kobe Bryant.



The crowd gave a standing ovation along with Kobe chants. pic.twitter.com/C2VD5iZez9