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27 января • обновлено в 13:42
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Игроки НБА трогательно почтили память Коби Брайанта

1.3т
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В матче НБА между "Торонто" и "Сан-Антонио" баскетболисты обеих команд символично почтили память легенды "Лейкерс" Коби Брайанта, отказавшись от проведения первой атаки.

Погибший спортсмен выступал за команду из Лос-Анджелеса под 24-м номером, что равняется времени, которое дается на проведения атаки в поединках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). После розыгрыша спорного мяча на старте матча владение оказалось у "Торонто", игрок которого перешел центральную линию и дождался, пока пройдут отведенные на нападение 24 секунды. Когда мяч оказался у баскетболиста "Сан-Антонио" он повторил действия своего визави, что вызвало одобрение среди болельщиков, которые начали скандировать имя Коби Брайанта на трибунах.

Игроки "Торонто" и "Сан-Антонио" почтили память Коби Брайанта во время матча НБА

Игроки "Торонто" и "Сан-Антонио" почтили память Коби Брайанта во время матча НБА

Стоит отметить, что матч закончился гостевой победой "Торонто" со счетом 110:106.

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Тема
НБА
Персона
Коби Брайант
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