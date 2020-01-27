Игроки НБА трогательно почтили память Коби Брайанта

В матче НБА между "Торонто" и "Сан-Антонио" баскетболисты обеих команд символично почтили память легенды "Лейкерс" Коби Брайанта, отказавшись от проведения первой атаки.
Погибший спортсмен выступал за команду из Лос-Анджелеса под 24-м номером, что равняется времени, которое дается на проведения атаки в поединках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). После розыгрыша спорного мяча на старте матча владение оказалось у "Торонто", игрок которого перешел центральную линию и дождался, пока пройдут отведенные на нападение 24 секунды. Когда мяч оказался у баскетболиста "Сан-Антонио" он повторил действия своего визави, что вызвало одобрение среди болельщиков, которые начали скандировать имя Коби Брайанта на трибунах.
Игроки "Торонто" и "Сан-Антонио" почтили память Коби Брайанта во время матча НБА
The Raptors and Spurs both took 24-second violations at the start of their game in honor of No. 24, Kobe Bryant.— ESPN (@espn) January 26, 2020
The crowd gave a standing ovation along with Kobe chants. pic.twitter.com/C2VD5iZez9
Стоит отметить, что матч закончился гостевой победой "Торонто" со счетом 110:106.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит". Трагедия произошла 26 января вблизи Лос-Анджелеса.
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист Коби Брайант, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение вертолета легендарного американского баскетболиста.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы вертолета в Калабасасе (округ Лос-Анджелеса, Калифорния, США), в которой разбился Коби Брайант.
Стали известны первые детали расследования смерти легендарного баскетболиста после появления информации о переговорах между пилотом и авиадиспетчерами.
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