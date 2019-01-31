"Химик" разобрался с "Николаевом" в Суперлиге Пари-Матч

Южненский "Химик" в формально гостевой для себя игре без проблем одолел "Николаев" в Суперлиге Пари-Матч. Поединок в южненском ФКС "Олимп" завершился со счетом 88:72

Номинальные гости после невзрачного дебюта очень быстро завладели небольшим преимуществом, которое продолжали наращивать во второй десятиминутке. "Химику" даже удалось довести разницу до двухзначной, однако "Николаев" благодаря прекрасной игре в атаке сумел сравнять счет. Однако бронзовый призер Суперлиги 2017/18 сумел собраться и к большому перерыву вернуть себе преимущество в 10 очков.

Николаев - Химик ФБУ

После 15-минутной паузы "корабелы" включились в игру и начали отыгрывать свое отставание, однако провалы в защите и неуверенная игра в атаке номинальных хозяев снова дали возможность "Химику" оторваться от оппонента. В итоге южненцы полностью перебрали игру под свой контроль и больше не позволили сопернику вернуть интригу в противостояние.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" в непростом поединке сумел дожать "Политехник" на выезде. Игра держала в напряжении до финальной сирены, а расстояние между двумя командами по итогам 40 сыгранных минут было минимальным.

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