"Химик" обыграл "Николаев" в Суперлиге Пари-Матч

Южненский "Химик" обыграл дома МБК "Николаев" в очередном поединке группового турнира чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч. Встреча на паркете Дворца спорта "Олимп" завершилась со счетом 87:81.

Поединок проходил в равной борьбе лишь в первой четверти, когда гостям удавались броски со средней дистанции, а "южненцы" бездарно играли в защите. Но как только баскетболисты "Химика" стали плотнее обороняться и наладили точность в дальних бросках, команда сразу ушла в отрыв.

Во второй половине разрыв составлял порядка 20 очков. В четвертой десятиминутке "Николаев" попытался переломить ход встречи, но смог лишь сократить отставание до 5 пунктов.

"Химик" — МБК "Николаев" 87:81 (24:21, 28:17, 22:18, 13:25)

Химик: Рябчук (2), Эдвин (14 + 5 подборов), Войналович (4), Джонс (26 + 13 подборов), Павлов (6 + 4 передачи) — старт; Мальчевский (16 + 5 подборов), Антипов (4 + 5 подборов), Ковалев, Марченко, Сидоров (15).

Николаев: Зотов (15 + 9 передач), Попов (4), Мусиенко (6), Онуфриев (12), Аникиенко (10 + 5 подборов) — старт; Жуковский, Тонченко, Мещеряков (2), Хохоник (8), Адедиран (7), Приймак (17 + 7 подборов).

Напомним, что днем ранее "Днепр" и "Черкаськи Мавпы" сошлись в битве лидеров чемпионата Суперлиги Пари-Матч.