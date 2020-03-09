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9 марта • обновлено в 13:16
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Финал четырех Кубка Украины по баскетболу: представлено яркое промо

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14–15 марта в Южном состоится долгожданное событие в украинском баскетболе – Финал четырех Кубка Украины с участием четырех сильнейших клубов страны.

Финал четырех Кубка Украины по баскетболу: представлено яркое промо

ФБУ

За трофей будут бороться его действующий обладатель "Днепр", хозяин Финала четырех чемпион Украины "Химик", участник плей-офф Кубка Европы ФИБА "Киев-Баскет" и БК "Одесса".

Федерация баскетбола Украины опубликовала эффектное промо-видео Финала четырех, матчи которого будут транслировать сразу два телеканала.

Финал четырех. Полуфиналы

14 марта

14:00 Одесса - Днепр

17:00 Химик - Киев-Баскет

15 марта

14:00 ФИНАЛ

Отметим, что билеты на полуфинальные матчи и решающий поединок Финала четырех все еще можно приобрести онлайн на одном из ведущих билетных сервисов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5–13 марта проходит очередной тур украинской Суперлиги. Вашему вниманию предлагаются результаты и расписание трансляций игр.

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Читайте все новости по теме "Кубок Украины по баскетболу" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок Украины по баскетболу
Место
Украина Южный
Тег
Федерация баскетбола Украины
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