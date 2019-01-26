"Эй, микроб!" Три лучших истории о баскетболе, которые вы никогда не слышали

Баскетбол – очень демократичная игра. На площадку выходят как "гулливеры", так и "карлики" – игроки, ощутимо разные по своим ростовым показателям. Тем не менее, высокие и не очень баскетболисты собирают полные трибуны и срывают аплодисменты. О двух таких игроках и пойдет в этом материале речь.

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"Эй, микроб! Это игра для высоких парней", – с такими словами маленького Энтони Уэбба прогоняли с площадки старшие ребята в "цветном" районе на окраине Далласа. И когда тренер в баскетбольной секции сказал семикласснику с ростом 160 см, что ему нечего думать о профи-карьере, Уэбб не сдался. Он упрямо развивал данные ему природой скорость и прыгучесть, став лучшим игроком школьной команды. Когда забивного разыгрывающего переманили в университет Северной Каролины, малыш впечатлил их тем, что с места взлетал на 1,1 метра!

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Прыгучесть позволяла ему успешно бороться в воздухе и часто забивать сверху. Тем не менее, НБА была лишь мечтой, реалисты советовали подросшему до 170 см Уэббу ехать в Европу или пробоваться в "Гарлем Глоб Троттерс" (шоу баскетбольных трюков). Но в 1985-м его задрафтовал "Детройт", а потом обменял в "Атланту". В итоге Уэбб, к которому приклеилось прозвище Spud ("Мотыга"), провел 13 сезонов в НБА, набирая в среднем 9,9 очков за игру и 4 ассиста. А в 1986-м даже выиграл конкурс НБА по броскам сверху, победив в финале партнера по "Атланте" Доминика Уилкинса (203 см).

Как говорится, "мал золотник да дорог". Это о нем – Энтони Уэббе.

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Все привыкли, что баскетболисты высокого роста, ведь высота кольца – 305 см, и все хотят туда попасть. Однако Мануте Бол даже в этом спорте поразил всех. Он вымахал до 2,31 см. Правда, был не самым высоким в своей семье. До дедушки недорос на 8 см. Не только ростом отличились его родственники. Отец был вождем племени динка.

Суданец стал единственным игроком НБА, который за свою карьеру сделал больше блок-шотов, чем набрал очков — 2087 против 1599. Но на площадке он редко проводил больше половины матча. В НБА Мануте Бол отбегал 10 сезонов, с 1985 до 1995 годы, выступая за "Вашингтон Буллитс", "Филадельфия 76", "Голден Стэйт" и "Майами Хит". В Вашингтоне в 1987 году по забавной случайности встретились самый высокий и низкий баскетболисты за историю НБА — Мануте Бол и Маггси Боггз (160 см).

В 2010 году гигант скончался в возрасте 47 лет от заболевания кожи, которое вызвали лекарства от проблем с почками. Его эстафету собирается перенять 19-летний сын Бол Бол (208 см), который уже "зажигает" в Студенческой лиге и которому прочат успех в "большом" баскетболе.

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Вот такие они, игроки НБА – самой популярной и раскрученной баскетбольной ассоциации в мире, матчи которой вызывают у поклонников "оранжевого мяча" огромный интерес. К примеру, два билета в первый ряд на решающий, седьмой, матч финала Западной конференции сезона 2015/16 между "Голден Стэйт" и "Оклахомой" фанат выкупил за 58 тысяч долларов! А средняя цена пропусков на игру, проданных за каких-то пять минут, составила 960 баксов. За последние годы выше котировался только решающий матч финала-2013 между "Майами" и "Сан-Антонио" – 1346 долларов за тикет.

Любите баскетбол, он того стоит!

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