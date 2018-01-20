Лидер драматично одолел чемпиона: результаты Суперлиги Пари-Матч 20 января

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 20 января, состоялись очередные поединки в Суперлиге Пари-Матч. В центральном поединке киевский "Будивельник" в драматичной борьбе проиграл "Днепру" - 74:81.

Столичные игроки с первых секунд завладели инициативой и по ходу первой четверти смогли довести свое преимущество до 16 пунктов.

Уверенно атакуя с различных дистанций и плотно играя под щитами "Будивельник" в первой половине не дал сопернику ни малейших шансов на победу.

Перелом случился после перерыва. "Днепр" организовал мощный рывок, 5:17 выровняв игру.

Оставшееся время на паркете шли "качели", когда то одна, то вторая команда выходила на несколько очков вперед, но концовка осталась за гостями, которые и праздновали успех.

"Будивельник" - "Днепр" 74:81 (25:15, 19:15, 14:28, 16:23) "Будивельник": Дугат (23 + 8 подборов), Отверченко (20 + 4 передачи), Крутоус (8), Месяц (4), Анисимов (11) – старт; Дроздов (5 + 5 подборов + 2 блок-шота), Сандул (3 + 7 подборов), Зотов. "Днепр": Вильховецкий (3 + 5 подборов + 7 передач + 2 блок-шота), Мишула (12), Ревзин (2), Глебов (13 + 5 подборов + 4 передачи), Тимофеенко (35 + 11 подборов + 2 блок-шота) – старт; Шундель (10 + 4 передачи), Сизов (4), Шевченко (2 + 5 подборов), Закурдаев.

Во втором поединке "Черкаськи Мавпы" проиграли харьковскому "Политехнику". Встреча регулярного чемпионата страны завершилась со счетом 80:85.

Главным творцом успеха стал сербский плеймейкер "Политехника" Вук Йованович, который записал на свой счет 34 очка, установив личный рекорд сезона.

"Черкаськи Мавпы" – "Политехник" 80:85 (22:15, 17:24, 15:16, 26:30) "Черкаськи Мавпы": Бояркин (9), Кольченко (27 + 4 потери), Конев (15 + 5 подборов + 4 передачи + 3 блок-шота), Липовцев (5), Джурич (12 + 10 подборов) – старт; Кобец (9), Ткаченко (2), Дэвис (1), Руслов, Беллфилд.

"Политехник": Йованович (34), Барнс (17 + 7 подборов + 4 потери), Колотилов (2), Тарасенко (2), Рочняк (10 + 13 подборов) – старт; Вуйович (11 + 10 подборов), Козлов (9 + 4 потери), Рудаков, Кузнецов.

Элитное баскетбольное первенство Украины продолжится в воскресенье, 21 января, матчами в Одессе ("БИПА" - "Николаев", 14:00) и Южном ("Химик" - "Запорожье", 14:00).

Напомним, что двумя днями ранее "Мавпы" в великолепном стиле обыграли лидера Суперлиги Пари-Матч.