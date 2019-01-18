Драма в Южном: результаты Суперлиги Пари-Матч 18 января

В невероятном поединке Суперлиги Пари-Матч "Химик" сумел обыграть "Черкаськи Мавпы". Матч в ФСК "Олимп" завершился со счетом 92:89.

С первых минут команды показали свой настрой на победу. Обе участника встречи не собирались отступать и давали сопернику оторваться. Несмотря на то, что большую часть времени преимуществом владели южненцы, чемпиону Украины удавалось не только сравнять счет, а и выходить вперед. В дебюте второй десятиминутки "Химик" увеличил свое преимущество до +7, однако очень быстро его растерял. "Мавпы" сумели сократить отставание, а благодаря рывку 0:8 в концовке первой половины встречи и вовсе вышли вперед.

ФБУ

После перерыва "Химик" существенно прибавил. Воспользовавшись ошибками "Мавп", южненцы очень быстро сравняли счет. Однако черкасщане включились в игру и вернули себе преимущество +7, правда неуступчивые хозяева вновь вернули интригу в противостояние.

Напряженная развязка ожидала болельщиков в заключительной десятиминутке. Команды по очереди выходили вперед. В итоге "Химику" удалось оторваться от соперника на шесть очков. Южненцы откровенно тянули время и, к счастью для хозяев, им удалось удержать победу во встрече.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Запорожье" в невероятном поединке обыграло "Днепр". Хозяева в нервной концовке дожали соперника со счетом 93:90.

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