Драма в Южном: результаты Суперлиги Пари-Матч 18 октября

Дебютант Суперлиги Пари-Матч "Киев-Баскет" не сумел обыграть "Химик" в первом выездном матче сезона. Невероятный поединок держал болельщиков в напряжении до последних секунд и завершился со счетом 89:75.

Начали матч команды ровно. "Химик" захватил инициативу в противостоянии, однако столичные гости далеко не отпускали своего оппонента. Во второй четверти "Киев-Баскет" сумел выйти вперед, заставив наставника хозяев взять тайм-аут. Это принесло свои плоды: южненские баскетболисты не только вернули себе преимущество, но и оторвались от соперника на 7 очков. Тем не менее нацеленный на победу "Киев-Баскет" до большого перерыва сумел сравнять счет - 38:38.

После перерыва подопечные Евгения Мурзина существенно прибавили, оставив "Химик" позади на 6 очков. Однако южненские баскетболисты в который раз вернули интригу в противостояние, обогнав "Киев-Баскет" 61:52. Провал команды заставил наставника киевлян Евгения Мурзина взять тайм-аут. Но желаемого результата столичной команде это не принесло: перед финальной десятиминуткой отставание от южненцев составляло 9 очков.

Но настоящий триллер ожидал команды в последней четверти."Киев-Баскет" навязал борьбу бронзовому чемпиону Украины, сократив отставание до двух баллов. Однако южненцы на опыте дожали дебютанта Суперлиги Пари-Матч.

Химик - Киев-Баскет ФБУ

Химик - Киев-Баскет ФБУ

Химик - Киев-Баскет ФБУ

Химик - Киев-Баскет ФБУ

Химик - Киев-Баскет ФБУ

Химик - Киев-Баскет ФБУ

Химик - Киев-Баскет ФБУ

Химик - Киев-Баскет ФБУ

Химик - Киев-Баскет ФБУ

Химик - Киев-Баскет ФБУ

Химик - Киев-Баскет ФБУ

Химик - Киев-Баскет ФБУ

Химик - Киев-Баскет ФБУ

Химик - Киев-Баскет ФБУ

Химик - Киев-Баскет ФБУ

Химик - Киев-Баскет ФБУ

Химик - Киев-Баскет ФБУ

Химик - Киев-Баскет ФБУ

"Химик" — "Киев-Баскет" 89:75 (22:19, 16:19, 27:16, 24:21)

"Химик": Рябчук (3), Эдвин (19 + 4 перехвата), Войналович (2), Джонс (12 + 4 подбора + 4 передачи), Павлов (11 + 7 подборов + 4 передачи) — старт; Мальчевский (21 + 5 подборов), Антипов (1), Марченко (5), Сидоров (15 + 5 передач).

"Киев-Баскет": Горобченко (5), Луценко (2), Крутоус (13 + 4 потери), Мангано (15 + 9 подборов + 4 передачи), Сандул — старт; Челован (9), Носков (0 + 5 подборов), Петров (8 + 5 подборов), Крик (17 + 6 подборов + 6 передач).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Днепр" и "Черкаськи Мавпи" стартовали в групповом раунде Кубка Европы ФИБА.