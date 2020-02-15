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15 февраля • обновлено в 17:04
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"Днепр" добыл убедительную победу в Суперлиге Пари-Матч

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Баскетбольный клуб "Днепр" без проблем разобрался с аутсайдером Суперлиги Пари-Матч "Харьковскими Сокалами" в очередной игре регулярного чемпионата.

Команда Дениса Журавлева на своем паркете добилась убедительной победы – 91:80.

Хозяева в этой игре позволили сопернику лишь раз выйти вперед в середине первой четверти. Интересно, что именно с этого момента днепряне начали наращивать преимущество и отрываться в счете.

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"Днепр" – "Соколы"

"Днепр" – "Соколы"

ФБУ

К большому перерыву "Днепр" ушел вперед на 23 очка, чему поспособствовала результативная игра Максима Закурдаева и Джареда Таррелла. Харьковчанам к концу решающей четверти удалось отыграть девять пунктов.

Однако это не особо помогло гостям, которых днепряне удерживали на расстоянии в 10-15 очков до конца игры, доведя ее до итоговой победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по баскетболу проведет открытую тренировку накануне старта отбора на чемпионат Европы-2021.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Суперлига
Теги
Харьковские Соколы БК Днепр
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