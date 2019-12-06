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6 декабря • обновлено в 20:08
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"Днепр" разобрался с "Запорожьем" в Суперлиге Пари-Матч

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БК "Днепр" одержал невероятную победу над "Запорожьем" в очередном поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

Команда Дениса Журавлева была сильнее соперника в выездной встрече – 81:94.

Соперники подарили болельщикам яркий и результативный баскетбол. Еще в первой половине игры днепряне и запорожцы забили на двоих 99 очков, причем команды перехватывали инициативу друг у друга.

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Днепр – Запорожье

Днепр – Запорожье

ФБУ

А вот в третьей четверти гости принялись точно атаковать кольцо "Запорожья" из-за дуги, чем обеспечили себе мини-отрыв в семь баллов. Хозяевам паркета удалось не дать сопернику нарастить преимущество, однако запорожцы провалили концовку 10-минутки и завершили ее с показателем "-16".

В решающей четверти гости почувствовали себя еще боле уверенно и довели игру до победы. При этом днепрянам удалось показать третий показатель результативности в сезоне, набрав 94 пункта.

БК "Запорожье" – "Днепр" 81:94 (25:25, 24:25, 14:29, 18:15)

"Запорожье": Сталлворт (13 + 4 подбора + 4 потери), Рэндольф (18 + 5 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Мироненко (13), Шевченко (11 + 5 подборов), Симмонс (22 + 4 подбора) — старт; Липовцев, Титов (4 + 4 передачи), Немцу, Михеев, Сандул (0 + 5 подборов).

"Днепр": Дугат (12 + 4 передачи), Закурдаев (21), Глебов (12 + 8 подборов), Тимофеенко (8), Корниенко (7 + 6 подборов + 3 блок-шота) — старт; Шундель (4 + 6 передач), Санон (19 + 10 подборов + 5 передач), Сизов (4), Фесенко (7 + 6 подборов + 3 блок-шота), Бондарчук.

В еще одном матче игрового дня "Черкаськи Мавпы" на домашнем паркете без проблем переиграли "Одессу". Команда Максима Михельсона не оставили шансов сопернику –

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Суперлига
Теги
БК Днепр БК Запорожье
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