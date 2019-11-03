Днепр против Одессы, Запорожье сыграет в Киеве: анонс Суперлиги Пари-Матч 3 ноября

В воскресенье, 3 ноября, в регулярном сезоне чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч пройдут несколько поединков.

В Днепре местный одноименный клуб примет гостей из БК Одессы, а Запорожье проведет встречу в столице против Киев-Баскета.

Днепр - Одесса

Днепр, СК Шинник

Начало матча - 14:00

Трансляция - XSPORT, FBU.ua

Участник Кубка Европы FIBA Днепр проведет свой единственный матч игровой недели в Суперлиге Пари-Матч и сыграет команда Дениса Журавлева против Одессы, которая уже однажды на этой неделе побеждала. Команда Олега Юшкина выиграла два из последних трех матчей и теперь попытается снова улучшить свое турнирное положение уже в игре против одного из фаворитов сезона.

Днепр, в свою очередь, в среду провел очень утомительный матч с овертаймом в Минске, где проиграл в Кубке Европы местном Цмоки. В национальном первенстве дела у Днепра лучше: хозяева сегодняшнего матча выиграли 4 из 5 матчей "регулярки" и будут фаворитом и сегодня. Тем не менее, одесситы уже доказывали, в частности в выездном матче против Прометея, авторитетов для них нет и они будут цепляться за победу в каждом матче. Отдельной задачей для Днепра сегодня будет работа против лидера гостей Брюса Мэйси, который, набирая 22.8 очка за игру, является лучшим снайпером чемпионата.

Киев-Баскет - Запорожье

Киев, ПС Венетто

Начало матча - 16:00

Трансляция - ObozTV

В заключительном матче игрового недели Киев-Баскет принимать Запорожья. Оба клуба имеют в активе по одной домашней победе на этой неделе: киевляне в Кубке Европы победили чемпиона Болгарии Левски, а Запорожье в пятницу достаточно неожиданно в Черкассах дожал Мавп.

В этой игре преимущество домашней площадки и в целом более мощный ростер делают Киев-Баскет безоговорочным фаворитом. Однако взрывная команда Валерия Плеханова может создать проблемы столичном коллектива, которому к тому же во вторник играть дома матч за лидерство в группе еврокубка против Цмоки-Минск.

Против своей бывшей команды в этой игре сыграют защитник Киев-Баскета Юрий Кондраков и бигмен хозяев Киндал Хилл, а Сергей Павлов проведет первый домашний матч за Киев-Баскет после возвращения в Суперлигу Пари-Матч.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне баскетбольные клубы "Черкаськи Мавпы" и "Запорожье" выдали невероятно драматичный матч в очередной игровой день Суперлиги Пари-Матч.

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