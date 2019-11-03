"Днепр" победил "Одессу" в Суперлиге Пари-Матч

Баскетбольный клуб Днепр победил дома Одессу в поединке регулярного чемпионата Украины в Суперлиге Пари-Матч – 84:70.

Первая половина поединка прошла при почти равной борьбе. В начале хозяева традиционно пошли вперед. Однако впоследствии одесситам удалось переломить ход борьбы. Поспособствовало этому проблемы днепрян в защите. Также хозяева много теряли: 8 против 1.

Поэтому после +6 в первой четверти, Днепр на столько же отставал во второй 10-минутке. Впрочем, к большому перерыву хозяева выровняли положение.

Лидером днепрян в первой половине стал Санон – 11 очков. Однако у гостей по столько же набрали сразу два игрока – Холлоуэй и Прокопенко.

В перерыве хозяевам удалось разобраться с проблемами в защите. Как следствие, рывок в начале третьей четверти 11:0. Днепр уверенно взял игру под свой контроль. Гостям больше не удалось хотя бы существенно сократить отставание. В итоге у Днепра очки набирали все игроки, которые выходили на площадку.

В следующем поединке Днепр играет 10 ноября дома против Химика. Одесса тот же день играть в Харькове против Соколов.

Днепр — Одесса — 84:70 (26:23, 17:19, 20:10, 21:18)

3 ноября 2019 года. Днепр. ДС "Шинник"

Днепр: Дугат (5 + 3 перехвата), Закурдаев (8), Сизов (9 + 4 передачи), Чумаков (7), Тимофеенко (3 + 8 подборов) — старт; Шундель (4 + 5 передач), Корниенко (12 + 10 подборов + 2 блок-шота), Санон (18 + 6 подборов), Коломойский (3), Глебов (15 + 4 передачи)

Одесса: Артамонов (9 + 7 передач), Мэсси (11 + 4 передачи), Носков (11 + 7 подборов), Р. Браун (2), М. Холлоуэй (13) — старт; А. Щепкин, Ткачук, В. Прокопенко (17 + 7 подборов + 2 блок-шота), Фризен (1), Новиков (6)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне баскетбольные клубы "Черкаськи Мавпы" и "Запорожье" выдали невероятно драматичный матч в очередной игровой день Суперлиги Пари-Матч.

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