"Запорожье" выиграло дикий матч-триллер Суперлиги Пари-Матч

Баскетбольные клубы "Черкаськи Мавпы" и "Запорожье" выдали невероятно драматичный матч в очередной игровой день Суперлиги Пари-Матч.

Встреча на паркете Дворца спорта "Будивельник" в Черкассах завершилась победой гостей на последних секундах – 95:97.

Игра началась уверенно для хозяев, которые добились преимущества в 16 очков к концу первой 10-минутки. Однако за последние секунды четверти запорожцам удалось сократить отставание вдвое.

"Черкаськи Мавпы" ФБУ

Именно этот момент придал уверенности подопечным Валерия Плеханова. Гости успешно сумели сравнять счет, а в третьей четверти даже оторваться на пять очков. Впрочем, "Мавпы" тут же отреагировали на ситуацию и вернули себе лидерство.

Перед последней 10-минуткой гости имели преимущество в одно очко, что вылилось в настоящие качели. Команды поочередно выходили вперед, но в итоге более удачливым был коллектив из Запорожья, который добыл невероятную гостевую победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Черкаськи Мавпы" нанесли первое поражение в сезоне лидеру Суперлиги Пари-Матч.

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