"Черкаськи Мавпы" проиграли "Днепру" в Суперлиге Пари-Матч

"Черкаськи Мавпы" проиграли "Днепру" во втором домашнем матче регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч. Встреча завершилась со счетом 67:78.

Гости выиграли первую половину, сделав мощный рывок в первой четверти - 22: 9. Во второй десятиминутке хозяева отзащищались, пропустив лишь 11 баллов, но именно за счет убедительного старта матча Днепр сохранил 7 очков преимущества перед большим перерывом.

Ключевым фактором в первой половине было доминирование гостей на щитах, даже без Кирилла Фесенко, который не принимал участия в матче: 36 подборов, 12 из которых на чужом щите, помогли подопечным Дениса Журавлева набрать 10 очков второго шанса. За что могли зацепиться Мавпы, так это за 10 потерь, соперник успел допустить еще за 20 минут игры. Черкасчане, в свою очередь, отработали более осторожно, сделав всего 2 ошибки.

Мавпы продолжили гнуть свою линию и после большого перерыва. Команда Максима Михельсона продолжала эффективно работать в защите, провоцируя потери у соперника, реализовала серию трехочковых и немного стабилизировала ситуацию с подборами. От защиты пошло и нападение - Мавпы набрали 30 очков за четверть и получили 6 баллов преимущества перед решающей десятиминуткой.

Главным героем клатча стал американский легионер Днепра Генри Дугат. Разыгрывающий набрал 13 баллов в четвертой четверти, чем очень помог своей команде вернуть победную преимущество. Днепр защитился, пропустив лишь 11 очков, за заключительную десятиминутку и довел матч до победы. Мавпам, которые играли без Руслова и Ткаченко, не хватило глубины состава и сил на решающий отрезок матча, победа Днепра - 78:67.

"Черкаськи Мавпы" - "Днепр" 67:78 (9:22, 17:11, 30:17, 11:28)

Черкаськи Мавпы: Попов (10), Кольченко (5), Беликов (13 + 6 подборов), Райт (13 + 11 подборов + 2 блок-шота), Кушниров - старт; Хаджифейзович (26 + 7 подборов), Бондаренко, Сергеев, Эйрингтон.

Днепр: Дугат (18 + 5 подборов), Закурдаев (10), Глебов (12 + 6 подборов + 4 передачи), Тимофеенко (14 + 6 подборов), Корниенко (8 + 18 подборов + 2 блок-шота) - старт; Санон (7), Сизов (4), Коломойский (3), Чумаков (2 + 5 подборов), Шундель

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