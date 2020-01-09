"Днепр" в гостях победил "Одессу": результаты Суперлиги Пари-Матч 9 января

БК "Одесса" и БК "Днепр" выдали потрясающий поединок в регулярном чемпионате Суперлиги Пари-Матч.

Битва подопечных Олега Юшкина и Дениса Журавлева завершилась победой днепрян на чужом паркете – 78:84.

Игра получилась просто на загляденье – обе команды подарили фанатами результативный баскетбол. Достаточно сказать, что хозяева только в первой половине реализовали 9 из 13 дальних попыток.

Одесса – Днепр ФБУ

Коллектив Юшкина практически с первых минут показал днепрянам свои намерения победить – одесситам удалось добиться преимущества в девять пунктов. Однако днепряне благодаря игре Тимофеенко достаточно спокойно сравняли счет.

После большого перерыва на паркете начались настоящие качели. Команды по очереди выходили вперед, вызывая у фанатов невероятные эмоции. В конце концов, все решилось в заключительной четверти, где удача улыбнулась гостям.

"Днепру" удалось поймать соперника на ряде ошибок, которые вылились в итоговый результат.

В другой встрече дня чемпион Украины южненский "Химик" одержал достаточно непростую победу над главным аутсайдером "Харьковскими Соколами".

Команда Виталия Степановского на своем паркете лишь в заключительной части поединка сумела дожать соперника – 90:66.

Оба коллектива не сумели порадовать болельщиков результативным баскетболом. Гости, несмотря на статус андердога, навязали "химикам" свою игру и до середины второй четверти удерживали оппонента на расстоянии пяти очков.

Химик – Харьковские Соколы ФБУ

А вот сразу же после большого перерыва южненцы неожиданно ушли в отрыв на 14 пунктов. Казалось, что этот момент послужит переломным, но "соколы" моментально вернули отставание в пять пунктов.

Такая игра команды Евгения Мурзина вынудила его коллегу взять овертайм, который благоприятно повлиял на "Химик". Хозяева сделали рывок 16:2, который и дал возможность чемпионами довести матч до итоговой победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичный "Киев-Баскет" одержал третью подряд победу в Кубке Европы ФИБА.

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